Meteor eksplodirao iznad Kube: Ljudi skupljaju dijelove stijene

Ublizini gradića Viñales, u provinciji Pinar del Río u zapadnoj Kubi, u petak je pao meteor koji je eksplodirao u atmosferi.

Od snažne eksplozije razbila su se stakla na prozorima pojedinih kuća. Meteor je za sobom ostavio trag gustog dima, a na tlo se srušila kiša komadića raspadnute svemiirske stijene, javlja RT.

POGLEDAJTE VIDEO:

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB — Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) February 1, 2019

Meteor je navodno pao na području murala prethistorije, odnosno stijene na kojoj su naslikani dinosauri, koji su izumrli nakon što je veliki meteor pogodio zemlju, piše CNN.

Meteor sighting in Florida Keys; @NWSKeyWest says meteorite struck western Cuba (Pinar del Rio) (Pic via: @CNN_Oppmann) pic.twitter.com/dpSwmuFvtN — Joel Franco (@OfficialJoelF) February 1, 2019

Reporter Fátima Rivera Amador lokalne televizijske postaje TelePinar jedan je od prvih koji je na društvenim mrežama objavio fotografije komada meteora. Kako javljaju lokalni mediji, nakon eksplozije meteora nije bilo ozlijeđenih.

Meteorite fall in Western Cuba https://t.co/qxE8ZCBl53 — Asteroid Initiatives (@AsteroidEnergy) February 1, 2019

Prije spektakularne eksplozije, meteor je viđen kako prolazi iznad Floride u Sjedinjenim Američkim Državama.

Meteor EXPLODES, Shatters Windows In Western Cuba – After Startling Flor... https://t.co/RkMgnosUwF via @YouTube



Video By: DAHBOO77 pic.twitter.com/6MsO6QbPBo — PLANET X/WORMWOOD (@BoFromMontreal) February 1, 2019

Kako se pad meteora dogodio usred bijelog dana, mnogi su očevici uspjeli ovaj nesvakidašnji događaj snimiti pametnim telefonima. Mnoštov ljud odmah je krenulo u potragu za dijelovina raspadnutog meteora, pa su fotografije preplavile društvene rmeže.

