MG4: Najbolji dokaz da Kinezi znaju napraviti odličan auto

Odmah na startu da pojasnimo, nećemo se pretvarati da ne znamo kako je MG, unatoč svojem imenu, tradiciji i centrali smještenoj u Londonu zapravo kineska marka. Kinezi su vlasnici i stoje iza većine tehnologija njihovih auta, a novi MG4 je jako dobar dokaz da su naučili raditi odlične aute. Testirali smo njegovu najprestižniju verziju i vrlo se ugodno iznenadili. Jer nismo očekivali previše, a dobili smo izuzetno uvjerljiv auto koji markama sa zapada ne konkurira samo niskom cijenom već i svime drugim.

MG4 je najnoviji električni model ove marke i prvi MG koji je namijenjen da ima samo električni pogon. MG se, za razliku od većine drugih koji masovno predstavljaju električne SUV-ove odlučio na klasični kompaktni Hatchback, a mi to toplo pozdravljamo jer auto ove klase nam nekako mnogo prirodnije ide uz električni pogon nego veliki i visoki SUV. U svakom slučaju sigurno je efikasniji, a samim tim ima i bolji doseg nego bi to bilo da je MG ovu tehnologiju utrpao u SUV karoseriju.

Dizajn MG4 je vrlo atraktivan, nama se auto svidio na prvu. Sprijeda je prilično agresivan, pomalo sportski i vrlo moderno. Straga je malo ekstravagantniji, no još uvijek iznimno atraktivan. MG se pobrinuo i za zanimljive dizajnerske detalje od kojih nam se posebno svidio upadljivi dvostruki stražnji spojler. Tu su i vrlo zanimljiva stražnja svjetla sa isprepletenim svjetlosnim trakama koje se protežu na gornji dio poklopca prtljažnika što po noći izgleda jedinstveno i vrlo upadljivo. Jedina zamjerka dizajnu su aero naplatci od 17" koji na ovom autu izgledaju malo - premali. No s druge strane oni su mnogo bolji odabir od nečeg većeg što bi kompromitiralo udobnost i bilo veći udar na džep vlasnika prilikom zamjene guma. Nije uvijek najvažniji samo izgled...

Unutrašnjost MG4 je još jedno vrlo ugodno iznenađenje. Minimalistički dizajn nije svačiji "par cipela" no na ovom autu izgleda izuzetno dobro i profinjeno. Ono što nas je najviše iznenadilo je vrhunska kvaliteta materijala, jednako tako dobra izrada i oko za zanimljive detalje koji podižu dojam, a koje su dizajneri ovog auta sigurno imali. Od prvog trenutka kada uđete u njega, u MG4 se osjećate vrlo ugodno, a s vremenom shvatite da je sve to posloženo izuzetno kvalitetno. Nema ni traga nekakvim cvrčcima i škripanju koje bi se itekako čulo u tihom električnom autu.

Ponuda prostora još je jedan veliki plus MG4. Automobil u unutrašnjosti ima mnogo više mjesta nego što biste to pomislili za kompakt dužine 429 centimetara. Inženjeri su dobro iskoristili svaki dostupni centimetar i kreirali jedan od najprostranijih, ako ne i najprostraniji auto u klasi. Prtljažnik je, s druge strane, s 363 litara na razini prosjeka klase.

Ispred vozača je mali, ali dovoljan zaslon s digitalnim instrumentima na kojem su sve potrebne informacije. Nimalo raskošno, no mnogo bolje od minimalističkog pristupa u Volkswagenu ID.3. Ono što nam se ne sviđa je Infotainment sustav. Radi tako-tako, zna raditi probleme u kombinaciji s mobilnim telefonom, a neke funkcije na njemu je dosta teško naći. Najveća zamjerka mu je činjenica da se do komanda za klima uređaj morate "probijati kroz izbornik", one nisu izravno dostupne na glavnom zaslonu. Zanimljiv detalj auta je paljenje. Ono je izvedeno po uzoru na Teslu i na VW ID modele. Ne treba pritiskati nikakvu tipku za to već je dovoljno ući u auto, stisnuti kočnicu i prebaciti kontroler mjenjača u D i auto je spreman za vožnju.

Još dvije dobre stvari koje smo primijetili u unutrašnjosti su klima uređaj i audio sustav. Automatska klima radi zaista besprijekorno za razliku od mnogih drugih koje vas toliko smetaju da ih na kraju prebacite na manualni rad. Audio sustav ima odličan zvuk iako iza njega službeno ne stoje nikakvi premium audio proizvođači kao što su Bose ili JBL s kojima se hvale drugi proizvođači automobila. Ovo možda nema potpis, no zvuk je jako blizu premium ranga.

Osim infotainmenta do sada smo primijetili samo dobre stvari na autu, sve su nas ugodno iznenadile, neke i oduševile, no iskreno mislili smo da će MG4 barem zakazati na onom najvažnijem, na vožnji. No i tu smo se gadno prevarili. Za pogon je zadužen električni motor koji je smješten straga i pokreće stražnje kotače. Ima 204 KS i energiju crpi iz baterije bruto kapaciteta 64 kWh od kojih je u praksi dostupno 61,7 kWh. WLTP mjerenje obećava 435 kilometara dosega, no u praksi je moguće i više. Test smo završili s prosjekom potrošnje od 13,2 kWh što bi u praksi značilo više od 460 km dosega. Stil vožnje je bio prosječan, a vozili smo se uglavnom po gradu s dva kraća izleta na autocestu i nešto vožnje po otvorenim cestama. Kada smo se potrudili štedjeti auto je u gradu ostvarivao potrošnju koja bi nam omogućila više od 550 km dosega. Stvarno pohvalno s obzirom na to da baterija ne spada među najveće u klasi.

No nije sve u potrošnji, odnosno dosegu. MG4 nas je razveselio i svojim voznim osobinama. Sve je odlično ugođeno i auto je po tom pitanju velik korak naprijed u odnosu na drugi električni MG kojeg smo ranije vozili, model ZS. Ovjes je dobro ugođen, omogućava itekako živahnu vožnju i auto vrhunski leži na cesti. Upravljač je vrlo izravan i pruža sve potrebne povratne informacije. Udobnost je zadovoljavajuća iako ovaj auto spada među malo tvrđe. No ne toliko da bi bio neudoban, štoviše i na lošim cestama s mnogo neravnina nema mu se što prigovoriti. Što se tiče performansi nemamo što prigovoriti. Automobil odlično ubrzava, a maksimalna brzina je ograničena na 160 km/h, što je malo više od prosjeka drugih električnih automobila ovog ranga.

Ono što je na ovom autu jako dobro je i cijena. Osnovni MG4 košta 33.500 eura. Da, nije malo, no mnogo je jeftinije u odnosu na konkurente te MG4 spada među najjeftinije električne aute na tržištu. Za usporedbu, Megane E-tech košta od 38.990 eura, Cupra Born počinje od 43.837 eura, Volkswagen ID.3 od 43.341 euro. Kada otprilike izjednačimo opremu i snagu MG je od konkurenata jeftiniji od oko 5000 eura na više. Testirani model košta okruglih 40.000 eura i riječ je o top modelu u ponudi.

MG4 je konkurentan u svakom pogledu. Da ne bi bilo zabune, nije najbolji, Megane se primjerice bolje vozi te je osjetno udobniji, Cupra ostavlja malo bolji ukupni dojam, no kad sve to usporedimo sa cijenom MG4 je definitivno najbolja kupnja među električnim autima danas. Auto ima samo jedan ozbiljni problem, a to je infotainment. No to ne zvuči kao problem koji se ne bi mogao riješiti u hodu. Sve ostalo je više-manje vrlo dobro, čak i odlično i zato je MG4 za sada najugodnije iznenađenje ove godine na našem tržištu.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 1641 kg

dimenzije: 429 x 184 x 150 cm

snaga: 150 kW/204 KS

baterija: 61,7 kWh

0-100 km/h: 7,9 s

najveća brzina: 160 km/h

doseg kombinirano: 435 km

potrošnja: 16,6 kWh/100 km

cijena: 40.000 € (testni model), 33.500 € (osnovni MG4 Standard 51 kWh, 170 KS)

Važnija oprema testirani MG 4 Electric Long Range Luxury

Alunaplatci 17", LED svjetla, aktivna prednja maska, grijana sjedala presvučena kombinacijom eko kože i tkanine, električno podesivo vozačevo sjedalo, grijan vjetrobran, grijan upravljač, automatska klima, sustav kamera za parkiranje s pogledom od 360°, ambijentalna rasvjeta, dodirni zaslon 10,25", navigacija, bežičnom punjenje mobitela, Vehicle to load – korištenje baterije vozila za pokretanje vanjskih uređaja...