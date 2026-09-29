Obavijesti

Tech

Komentari 0
NIZ PROMJENA

Microsoft mijenja Copilot: AI sada može raditi i bez vas

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Microsoft mijenja Copilot: AI sada može raditi i bez vas
Foto: Microsoft
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Microsoft mijenja svoj AI alat i povezuje ga s Wordom, Excelom i PowerPointom, dok nova funkcija Autopilot može samostalno nastaviti obavljati zadatke.

Admiral

Microsoft je predstavio novu verziju svog Copilota koja donosi niz promjena usmjerenih na povezivanje svakodnevnih poslovnih alata s naprednijim mogućnostima umjetne inteligencije. Novi Copilot trebao bi korisnicima omogućiti stvaranje, razvoj i automatizaciju poslovnih zadataka, ali i delegiranje dijela posla AI agentima.

Nove mogućnosti bit će dostupne kroz Frontier program, a Microsoft je najavio tri ključne novosti koje bi trebale stići do kraja mjeseca.

Home postaje nova početna stranica Copilota koja objedinjuje dosadašnje mogućnosti Chata i Coworka. Korisnicima bi trebala omogućiti jednostavniji pristup različitim zadacima i informacijama na jednom mjestu.

Code donosi alate za izradu vlastitih rješenja, uz mogućnost njihova sigurnog pokretanja. Tehnologija iza ove funkcije temelji se na istoj platformi koju Microsoft koristi za GitHub Copilot, što bi korisnicima trebalo omogućiti izradu složenijih rješenja uz pomoć umjetne inteligencije.

Treća novost je Autopilot, AI agent dizajniran za samostalno izvršavanje zadataka. Microsoft ga opisuje kao postojanog i proaktivnog osobnog asistenta koji može nastaviti raditi i kada korisnik nije aktivan.

Microsoft istovremeno širi integraciju s Officeom. Word, Excel i PowerPoint bit će dostupni izravno kroz Office u Copilotu, uz sinkronizaciju rada između Copilota i klasičnih Office aplikacija.

Kompanija je najavila i nekoliko budućih funkcija, među kojima su Today u Homeu, koji bi trebao donositi relevantan dnevni pregled, te @Copilot u Teamsu, za korištenje AI asistenta izravno unutar komunikacije i suradnje u timovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Velika vijest za vozače Tesle: Hrvatska odobrila njihov sustav za samostalnu vožnju
dobila zeleno svjetlo

Velika vijest za vozače Tesle: Hrvatska odobrila njihov sustav za samostalnu vožnju

Tesla FSD, sustav potpuno samostalne vožnje s nadzorom, od sada je službeno odobren za uporabu u Hrvatskoj, čime se pridružuje sedam drugih europskih zemalja koje su već omogućile ovu inovaciju.
Veliko preslagivanje: Francuzi i drugi Europljani napuštaju američke digitalne divove
TROŠIMO MILIJARDE

Veliko preslagivanje: Francuzi i drugi Europljani napuštaju američke digitalne divove

Prema podacima Cigrefa, francuskog udruženja IT direktora, čak 83 posto europske potrošnje na cloud i softver (oko 264 milijarde eura) i dalje odlazi američkim tvrtkama, dok Gartner procjenjuje da će globalna potrošnja na suvereni cloud 2026. skočiti za 35,6 posto, na 80 milijardi dolara.
Dijele prijevoz, pedaliraju: Tko su ljudi iza aplikacija koje su postale hit usred štrajka?
OLAKŠALI PRIJEVOZ

Dijele prijevoz, pedaliraju: Tko su ljudi iza aplikacija koje su postale hit usred štrajka?

Iza stranice Idemo stoji Svemir Vranko, koji je ideju o povezivanju ljudi koji imaju slobodna mjesta u automobilu s onima kojima treba prijevoz počeo razvijati još početkom 2000-ih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026