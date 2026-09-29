Microsoft mijenja Copilot: AI sada može raditi i bez vas

Microsoft je predstavio novu verziju svog Copilota koja donosi niz promjena usmjerenih na povezivanje svakodnevnih poslovnih alata s naprednijim mogućnostima umjetne inteligencije. Novi Copilot trebao bi korisnicima omogućiti stvaranje, razvoj i automatizaciju poslovnih zadataka, ali i delegiranje dijela posla AI agentima.

Nove mogućnosti bit će dostupne kroz Frontier program, a Microsoft je najavio tri ključne novosti koje bi trebale stići do kraja mjeseca.

Home postaje nova početna stranica Copilota koja objedinjuje dosadašnje mogućnosti Chata i Coworka. Korisnicima bi trebala omogućiti jednostavniji pristup različitim zadacima i informacijama na jednom mjestu.

Code donosi alate za izradu vlastitih rješenja, uz mogućnost njihova sigurnog pokretanja. Tehnologija iza ove funkcije temelji se na istoj platformi koju Microsoft koristi za GitHub Copilot, što bi korisnicima trebalo omogućiti izradu složenijih rješenja uz pomoć umjetne inteligencije.

Treća novost je Autopilot, AI agent dizajniran za samostalno izvršavanje zadataka. Microsoft ga opisuje kao postojanog i proaktivnog osobnog asistenta koji može nastaviti raditi i kada korisnik nije aktivan.

Microsoft istovremeno širi integraciju s Officeom. Word, Excel i PowerPoint bit će dostupni izravno kroz Office u Copilotu, uz sinkronizaciju rada između Copilota i klasičnih Office aplikacija.

Kompanija je najavila i nekoliko budućih funkcija, među kojima su Today u Homeu, koji bi trebao donositi relevantan dnevni pregled, te @Copilot u Teamsu, za korištenje AI asistenta izravno unutar komunikacije i suradnje u timovima.