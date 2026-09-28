Minecraft najavio The Sift, prvu novu dimenziju još od 2011.

Minecraft kreatori Mojang pripremili su ogromno iznenađenje za svoju vjernu zajednicu igrača. Tijekom nedavnog događaja Minecraft Live, održanog krajem rujna, razvojni tim službeno je najavio dolazak potpuno nove dimenzije pod nazivom The Sift. Ova nova dimenzija pridružit će se dobro poznatim svjetovima Overworldu, Netheru i The Endu kada postane dostupna na Java i Bedrock izdanjima igre tijekom 2027. godine.

Ovo je povijesni trenutak za igru jer predstavlja prvu novu dimenziju dodanu u Minecraft još od dolaska The Enda davne 2011. godine. Obožavatelji već godinama priželjkuju osvježenje i proširenje prostora za istraživanje, a The Sift donosi upravo ono što su tražili.

Prvo pojavljivanje u spin-off naslovu

Iako će igrači osnovne igre morati pričekati do 2027. godine kako bi istražili ovu novost, The Sift će svoj debi doživjeti nešto ranije. Nova dimenzija prvo će se pojaviti u igri Minecraft Dungeons 2, čiji je izlazak zakazan za dvadeset i deveti rujna 2026. godine. Odluka da se nova dimenzija prvo predstavi u ovom akcijskom naslovu predstavlja zanimljiv potez koji će sigurno privući veliku pozornost na oba naslova.

Tijekom emisije Minecraft Live, razvojni tim nije otkrio sve detalje, odlučivši zadržati dio tajni za buduće najave. Ipak, potvrdili su da nas očekuje potpuno novo okruženje koje će donijeti nove biome, nova stvorenja te sasvim nove načine za igru i istraživanje.

"Minecraft Live otkrio je da najnovija dimenzija ne pronalazi svoj dom samo u igri Dungeons 2, već će doći i u Minecraft Java i Bedrock izdanja iduće godine", stoji u službenom priopćenju tima za Eurogamer.

Kreativni direktor igre Minecraft Dungeons 2, Måns Olson, naglasio je kako su željeli stvoriti prostor koji se drastično razlikuje od neprijateljskih okruženja kakva su Nether i The End. Prema prvim prikazima, The Sift je prekrasna, živahna i šarena dimenzija. Posebno se ističe izražena ružičasta paleta boja i neobična stvorenja koja podsjećaju na zečeve, ali umjesto skakanja hodaju na jedinstven način.

U igri Minecraft Dungeons 2, The Sift će sadržavati specifične biome poput livada i oklopa. Što se tiče glavne igre, pretpostavlja se da će igrači u novu dimenziju ulaziti kroz misteriozne portale smještene u drevnim gradovima duboko pod zemljom.

Ledene špilje i nova opasnost u osnovnom svijetu

Osim potpuno nove dimenzije, Mojang je najavio i važne dodatke za Overworld. Igrači će uskoro moći istraživati takozvane Ledene špilje, novi podzemni biom koji će se generirati isključivo ispod hladnih područja na površini.

Ovaj biom uvodi potpuno nove mehanike preživljavanja koje su usko vezane uz upravljanje svjetlošću i toplinom. Uz to, Ledene špilje skrivat će i novu vrstu opasnosti. U mračnim kutovima ovih smrznutih tunela igrače će vrebati smrznuti zombiji, nova varijanta dobro poznatog neprijatelja koja će zahtijevati prilagođen pristup borbi.

Uz novosti iz same videoigre, saznali smo i uzbudljive planove za širenje brenda u stvarni svijet. Minecraft World svoja će vrata otvoriti u Londonu u sklopu Chessington World of Adventures Resorta 2027. godine. Ovaj ambiciozni projekt osmišljen je tako da ponudi sadržaj za svaku vrstu igrača, bilo da vole graditi, istraživati ili tražiti akciju.

Izgradnja parka donosi nekoliko svjetskih premijera. Posjetitelji će moći odsjesti u prvom Minecraft World hotelu na svijetu. Gosti će tamo uživati u obrocima unutar restorana uređenog na temu dubokog mora, odmarat će se u tematskim sobama i družiti se s poznatim likovima iz igre.

Za ljubitelje adrenalina, park će ponuditi i prvi Minecraft vlak smrti na svijetu. Ova vožnja prolazit će kroz zatvorene i otvorene prostore, a kreatori je opisuju kao zastrašujuće i uzbudljivo iskustvo. Sve ovo pokazuje koliko je franšiza narasla i kako nastavlja pronalaziti nove načine za zabavu svojih obožavatelja.

Stotine tisuća novih igrača svakog dana

Zapanjujuće je koliko dobro igra održava svoju popularnost. Direktorica Xboxa Asha Sharma nedavno je na društvenim mrežama objavila impresivne brojke koje potvrđuju da interes za igrom nimalo ne opada. Više od tristo tisuća igrača svakoga dana po prvi put isproba Minecraft.

Ovaj podatak zvuči još nevjerojatnije kada se uzme u obzir da je igra na tržištu prisutna već sedamnaest godina. U tom razdoblju prodano je više od četiri stotine i dvadeset i pet milijuna primjeraka diljem raznih platformi, čime Minecraft čvrsto drži titulu najprodavanije videoigre svih vremena.

*uz korištenje AI-ja