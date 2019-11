Mislite da pjevate kao Freddie? Ova stranica otkrit će istinu

Bohemian Rhapsody, We Are The Champions i druge pjesme grupe Queen spadaju među najpoznatije hitove rock glazbe u povijesti. Već na prvi takt mnogi će odmah znati da slijedi jedinstveni glas Freddieja Mercuryja, koji smo svi barem jednom pokušali oponašati ispod tuša. No sada možete isprobati novi alat koji uz Googleove algoritme može prepoznati koliko ste blizu slavnom Freddiejevu glasu.

FreddieMeter je nova stranica iza koje stoje Google i slavna grupa te nekoliko izdavača. Ovdje možete jednostavno zapjevati neki od hitova Queenovaca, a sustav će u pozadini analizirati detalje vašeg glasa i usporediti to s Freddiejevim. Dobit ćete rezultat na ljestvici od 0 do 100.

Foto: Freddie meter

Moj prvi pokušaj prošao je sasvim u skladu s mojim vokalnim mogućnostima pa sam dobio - 8 posto.

Iz Googlea napominju da su koristili nove modele strojnog učenja kako bi trenirali algoritam, a upozoravaju da nema straha jer se snimke vašeg glasa neće slati na nikakve servere.

Cijela priča ima i humanitarni dio jer se kroz ovu stranicu potiče ljude da doniraju zakladu Mercury Phoenix koja se bori protiv HIV-a i AIDS-a.