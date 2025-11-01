Misteriji u svemiru: Dijamantni planeti, zvijezde vampiri i crne rupe koje (jako jezivo) pjevaju

U središtu Mliječne staze, u području Sagittarius B2, nalazi se divovski oblak etanola i drugih organskih spojeva. Taj oblak je toliko velik da bi mogao proizvesti 400 trilijuna trilijuna litara piva - kad bismo ikako mogli doći do njega. Ovaj oblak dokaz je da su složene organske molekule, uključujući one važne za život, raširene u svemiru. | Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia