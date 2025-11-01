Misteriji u svemiru: Dijamantni planeti, zvijezde vampiri i crne rupe koje (jako jezivo) pjevaju
Svemir je ogroman, tajanstven i, ponekad, potpuno neobjašnjiv. Astronomi su tijekom posljednjih desetljeća otkrili nebrojene svemirske fenomene koji ruše granice mašte. Od planeta napravljenih od dijamanata, preko zvijezda koje “piju” svoje susjede, pa sve do crnih rupa koje doslovno stvaraju zvukove, ovo su neke od najčudnijih pojava koje su znanstvenici pronašli u beskraju svemira.
U zvjezdanom sustavu udaljenom oko 40 svjetlosnih godina od Zemlje, astronomi su otkrili planet koji gotovo u potpunosti čini ugljična masa pretvorena u dijamant. Planet, nazvan 55 Cancri e, dvostruko je veći od Zemlje i ima ekstremne uvjete - temperaturu površine iznad 2.000 °C i golem tlak koji stvara dijamantnu strukturu. Zbog toga ga često zovu i “savršenim draguljem svemira”. | Foto: NASA/JPL - Caltech/R.Hurt