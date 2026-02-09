Pametne naočale dižu paniku zbog tajnog snimanja, mreže su prepune jezivih videa

U zadnjim tjednima društvene mreže pune su kratkih videa snimljenih iz perspektive osobe koja nosi naočale s kamerom, a dio takvih objava izaziva neugodu jer izgleda kao tajno snimanje u javnosti. Upravo se to ističe i u brojnim tekstovima o rastu popularnosti 'pametnih naočala' i širenju sadržaja koji se snima 'iz ruke', bez da je druga strana odmah svjesna da je kamera uključena.

Problem je što ovakvi uređaji izgledaju kao obične naočale, pa ljudi u razgovoru često ne obraćaju pažnju na to snima li se ili ne. Kod nekih modela postoji lampica koja signalizira snimanje, ali ona može biti mala i lako promakne, pogotovo na dnevnom svjetlu ili u gužvi. Drugi rizik je što se dio videa objavljuje bez zamagljivanja lica, imena, registarskih oznaka ili lokacije, pa se privatne informacije mogu brzo proširiti i završiti u uznemiravanju i doxanju, odnosno otkrivanju vaših osobnih podataka online.

Dodatni sloj priče je AI. Snimka s naočala nije samo video, nego i potencijalni ulaz za alate koji mogu prepoznati lice, povezati profil, izvući ime, posao ili društvene mreže, barem u teoriji. I zato se sve češće govori da 'kamera na licu' mijenja pravila igre jer uklanja onaj trenutak kad izvadite mobitel i svima postane jasno što radite.

Kod nas, slično kao i u drugim dijelovima svijeta, snimanje i objava tuđeg lika i glasa je osjetljivo pitanje, pogotovo ako se radi o sadržaju koji nekoga može poniziti, uznemiriti ili mu nanijeti štetu, a dodatno je problematično ako je snimano potajno i s namjerom. U praksi, i kad je snimanje u javnom prostoru 'siva zona', objava s identifikacijskim detaljima vrlo brzo postaje problem i za platforme i za osobu koja objavljuje.

Ako se želite zaštititi barem malo, nema puno toga što nažalost možete, osim da ako vidite da netko nosi takve naočale i razgovor ide u vašem smjeru, pitate otvoreno snima li se. Ako primijetite objavu u kojoj ste prepoznatljivi, odmah prijavite sadržaj platformi i zatražite uklanjanje, a po potrebi sačuvajte dokaze prije brisanja. Ova tema će se širiti kako takvi uređaji postaju jeftiniji i kako ih sve više ljudi doživljava kao 'normalan' gadget, a ne kameru.