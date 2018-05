'Moje iskustvo bilo je ključno da mi se jave i ponude posao'

O uspjehu domaćeg startupa Repsly prošle se godine mnogo pisalo i pričalo, ne samo zbog posljednje investicijske runde vrijedne 1,6 milijuna dolara, nego i velike liste klijenata koja koristi njihov proizvod - CRM sustav za upravljanje aktivnostima na terenu.

Nedavno su potpisali ugovor s 1000. klijentom, kompanijom Vita Coco, globalno poznati brend iz svijeta pića, a u njihovom uredu u Zagrebu zaposleno je tridesetak ljudi i trenutno su u potrazi za novim pojačanjima.

Mi smo razgovarali sa Srđanom Vukovićem, koji je u Repsly došao prije mjesec i pol dana, na poziciju full stack developera u serverskom timu, što otprilike znači da njegov posao uglavnom podrazumijeva rad na stvarima 'ispod haube'.

'Ključno je dosadašnje iskustvo, ali i šarm, naravno'

Srđan je završio 3. gimnaziju u Splitu (MIOC) i zatim upisao Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Prvi posao dobio je u IT-firmi SYNERVA. Nakon dvije godine prešao je u Lemax, kompaniju koja je razvila programski sustav za poslovanje u turizmu, gdje je radio duže od sedam godina.

Na pitanje kako je došao u Repsly, Srđan odgovara: - Pa, Repsly se javio meni, preko talent aquisition agencije.

Kaže da neke posebne pripreme za razgovor nije bilo, nego da su očito obostrano ostavili dobar dojam. Za dobivanje posla u Repslyu, Srđan smatra da je presudilo njegovo dosadašnje iskustvo, pogotovo ono s .NET-om, koje je bilo jako bitno u odluci.

- Ali tu je i moj šarm, naravno - nadodaje.

Kada su u pitanju sličnosti i razlike rada u startupu i njegovog dosadašnjeg radnog iskustva, Srđan kaže da je tu i dalje .NET platforma s kojom je najviše radio i na faksu i u Lemaxu te da je proizvod na kojem se radi isto SaaS, kao i sada. U sličnosti je uvrstio mlado i prijateljsko okruženje s puno znanja koje su voljni podijeliti.

No kaže i da svaka firma ima svoj set specifičnosti,. Najveća razlika u odnosu na poslove koje je radio dosad je arhitektura sustava i potreba za puno većom širinom u tehnološkom smislu nego do sada. Dodaje i da je upravo to glavni razlog zbog kojeg se odlučio na prelazak u Repsly.

- Tu sam tek mjesec i pol dana i još se prilagođavam i učim, i svjestan sam da mi ne gine još dosta vremena, kaže Srđan o prvim dojmovima.

Klik na profesionalnoj i prijateljskoj razini

Repsly raste iz dana u dan i trenutno imaju otvorenih šest pozicija za svoj ured u Zagrebu. Kod kandidata za posao bitno im je da kliknu na profesionalnoj i na prijateljskoj razini.

- Kod nas je hijerarhija manje važna stvar, važnije je da smo složni i da zajedno gradimo brend u kojeg vjerujemo. Vrlo često organiziramo interne meetupove, svaki petak odvojimo vrijeme za izlaganje bilo kakve teme, kako bi se bolje upoznali, družili, kako bi naučili novosti vezane ili nevezane uz struku itd. Važan nam je taj trenutak složnosti i kolektive unutar firme, jer da nema toga, nema napretka - objašnjavaju.

Kompanija trenutno radi na uvođenju messaging funkcije, za koju kažu da je riječ o još jednoj zlatnoj opciji unutar aplikacije.

- To nam je jako važna stvar jer smo svjesni koliko je to koristan alat za korisnike na terenu. Ovako im još više olakšavamo komunikaciju i time i posao - ističu.