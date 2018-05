Na LinkedInu našla prvi posao: Privukao me inovativni projekt

Martina Burec (23) iz Varaždina za Upchain je saznala preko oglasa na društvenoj mreži LinkedIn i tamo se prijavila na otvoreni natječaj.

Kako nam je ispričala, privukli su je inovativna ideja tvrtke, poslovanje sa stranim klijentima, ali i mogućnost napredovanja te stjecanje radnog iskustva u većem timu.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Upchain je inače kompanija s hrvatskom i kanadskom adresom, a radi se o informacijskoj platformi za razvoj proizvoda koja svima, koji su uključeni u razvoj praktično bilo čega, omogućuje da budu uključeni u proces od same ideje, pa sve do prodaje, a cilj je da budu učinkovitije kako bi brže dovele proizvod do tržišta. U ovom startupu Martina se zaposlila kao junior Java developer i trenutno joj je zadatak ispravljanje bugova u pisanju programskog koda Upchainove web aplikacije te dodavanje novih funkcionalnosti.

- Ovo mi je prvi posao u kojem stječem radno iskustvo i svakim danom učim neke nove stvari. Bilo je potrebno određeno vrijeme da se prilagodim radu tvrtke i započnem s radom puno složenijeg projekta nego je to bilo tijekom obrazovanja - ispričala je Martina koja je nakon Elektrostrojarske škole u Varaždinu upisala računarstvo na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. U dobivanju posla pomogli su joj, kaže, poznavanje engleskog i stručni studij te poznavanje osnova programiranja.

Senior Java i .NET developer

Upchain je krajem 2017. osigurao veliku investiciju koju ulažu u rast, a velik dio toga troše u Hrvatskoj na širenje cijelog tima programera. Trenutno traže ljude s 5 godina iskustva za poziciju senior Java i .Net developer, koji znaju raditi sa SCRUM metodologijom.