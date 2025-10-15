Mortal Kombat 3 potvrđen iako ni 'dvojka' još nije izašla

Na panelu na New York Comic Conu scenarist Jeremy Slater potvrdio je da piše Mortal Kombat 3, dok je Mortal Kombat 2 i dalje u postavi s Karlom Urbanom kao Johnnyjem Cageom i Adeline Rudolph kao Kitanom. New Line i Warner Bros. pomaknuli su izlazak dvojke na 15. svibnja 2026., uz poruku da ciljaju ljetni hit.

Zašto toliki optimizam? Prvi film iz 2021. dobro je prošao u doba hibridnog prikazivanja: zaradio je više od 42 milijuna dolara u SAD-u i bio među najgledanijim HBO Max naslovima u prvim tjednima, uz solidne ocjene fanova. Slater kaže da su testne projekcije dvojke imale bučne reakcije publike i da je film veći i zabavniji, s naglaskom na prepoznatljive borce i brutalne finishe koje fanovi igara očekuju.

Pogledajte novi trailer za Mortal Kombat 2:

Veza s videoigrom ostaje jasna, što možemo vidjeti u traileru dvojke koja gura upravo ono po čemu je serijal poznat - kultne likove, turnirsku strukturu i kreativne završetke borbi - a trojka se razvija kako bi serijal zadržao zamah i nakon 2026. Dakle, fanovi Mortal Kombata definitivno imaju oko čega biti uzbuđeni; MK2 u kinima 15. svibnja 2026., MK3 je u ranoj fazi pisanja, a studiji otvoreno kažu da vjeruju u veliku bazu gledatelja.