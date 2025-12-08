Evo koje će se vaše omiljene HBO serije, filmovi i gaming franšize preseliti na Netflix!

Netflix je potpisao dogovor da za oko 82,7 milijardi dolara preuzme Warner Bros. Discovery, što uključuje Warner Bros. studije, HBO, HBO Max i cijelu gaming diviziju. Ako regulatori daju zeleno svjetlo, kroz godinu do dvije pod Netflixov krov stižu neke od najpopularnijih TV, filmskih i gaming franšiza današnjice. U nastavku donosimo pregled najzvučnijih naslova koji bi se u budućnosti trebali naći u Netflixovoj ponudi.
Game of Thrones / House of the Dragon – HBO-v mega hit i njegov zmajev prequel prelaze pod Netflixov krov, zajedno sa svim sezonama, spin-off potencijalom i budućim projektima u istom svijetu.
| Foto: Grgo Jelavić/Pixsell
HBO “prestige TV” paket: The Sopranos, The Wire, Succession – Ikonske serije koje su definirale pojam kvalitetne televizije sada postaju dio Netflix kataloga, od mafijaške drame do borbe za obiteljskim medijskim carstvom.
| Foto: Imdb
The White Lotus i Euphoria – Noviji HBO hitovi, od mračnih satiričnih odmora u resortima do kaotičnog tinejdžerskog života, dugoročno se sele na istu platformu na kojoj već gledamo Squid Game i Wednesday.
| Foto: HBO
True Detective i Chernobyl – Noir istrage i jedna od najpotresnijih miniserija ikad snimljenih postaju dio Netflixove “serije za jednu noć” ponude koju je najlakše bingeati u komadu.
| Foto: 24sata
Harry Potter i Fantastic Beasts – Cijeli čarobnjački filmski katalog, zajedno s potencijalnim novim serijama i spin-offovima, dugoročno prelazi pod Netflix, što otvara vrata i većoj povezanosti s gaming hitom Hogwarts Legacy.
| Foto: Imdb
DC svemir: Batman, Superman, Wonder Woman, Joker – DC filmovi i serije, od raznih verzija Batmana do Jokera i Justice Leaguea, postaju dio Netflixove ponude – uz mogućnost novih adaptacija i serija koje se oslanjaju na isto IP stablo.
| Foto: Twitter/Screenshot/kolaž
Friends – Jedna od najpopularnijih sitkom franšiza svih vremena ponovno dugoročno završava na Netflixu, umjesto da stalno seli s platforme na platformu.
| Foto: Instagram/Youtube/Screenshot
The Big Bang Theory – Geek sitkom o ekipi fizičara i strip-nerdova postaje prirodan par s Netflixovim gaming i SF katalogom, od Stranger Thingsa do animiranih serija.
| Foto: YouTube/screenshot
Looney Tunes i animirani klasici – Bugs Bunny, Daffy Duck i ostatak animirane ekipe prelaze u katalog koji već ima hrpu obiteljskog sadržaja, što Netflixu daje ozbiljno pojačanje za mlađu publiku.
| Foto: YouTube/HNK Rijeka
Klasici poput The Wizard of Oz, Casablanca, Blade Runner, Mad Max – Warnerova filmska arhiva donosi Netflixu desetljeća filmske povijesti, od zlatnog doba Hollywooda do distopijskih SF i postapokaliptičnih klasika.
| Foto: Wikipedia
Hogwarts Legacy i budući Wizarding World gaming – Preuzimanjem Warner Bros. Gamesa, Netflix dobiva i gaming hit Hogwarts Legacy, što otvara prostor za još dublje spajanje serija, filmova i igara u istom svijetu.
| Foto: Playstation
Batman: Arkham serijal – Rocksteadyjev Arkham trojac (Asylum, City, Knight) i svi budući Batman projekti u gamingu prelaze pod Netflix Games kišobran, idealni za publiku koja već gleda DC filmove na istoj platformi.
| Foto: WB Games/Rocksteady
Mortal Kombat i Injustice – Warnerova borilačka perjanica Mortal Kombat i DC fighter Injustice sada su dio istog ekosustava, što znači lakše crossove između serija, filmova i igara na Netflixu.
| Foto: Twitter/Screenshot/kolaž
Middle-earth: Shadow of Mordor / Shadow of War – Igraći izleti u Tolkienov svijet, koje je objavio Warner, postaju dio Netflixova gaming portfelja, uz potencijal za nove adaptacije u obliku serija ili animiranih projekata.
| Foto: Warner Bros. Interactive
Game of Thrones: Conquest i druge mobilne igre – Uz TV seriju, Netflix preuzima i GoT mobilne naslove i live-service planove vezane uz taj IP, što im daje još jedan alat za vezanje fanova uz isti univerzum na više ekrana.
| Foto: Youtube/Screenshoot