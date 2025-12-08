Obavijesti

OVO JE OGROMNO

Evo koje će se vaše omiljene HBO serije, filmovi i gaming franšize preseliti na Netflix!

Netflix je potpisao dogovor da za oko 82,7 milijardi dolara preuzme Warner Bros. Discovery, što uključuje Warner Bros. studije, HBO, HBO Max i cijelu gaming diviziju. Ako regulatori daju zeleno svjetlo, kroz godinu do dvije pod Netflixov krov stižu neke od najpopularnijih TV, filmskih i gaming franšiza današnjice. U nastavku donosimo pregled najzvučnijih naslova koji bi se u budućnosti trebali naći u Netflixovoj ponudi.
Grgo Jelavić/Pixsell
Game of Thrones / House of the Dragon – HBO-v mega hit i njegov zmajev prequel prelaze pod Netflixov krov, zajedno sa svim sezonama, spin-off potencijalom i budućim projektima u istom svijetu. | Foto: Grgo Jelavić/Pixsell
