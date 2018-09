Musk je odstupio s čela Tesle: Kažnjen s 20 milijuna dolara

Elon Musk, suosnivač i direktor tvrtke Tesla dao je ostavku s mjesta predsjednika uprave kompanije, no ostat će kao direktor nakon što je optužen za 'lažne informacije' koje je širio na društvenoj mreži Twitter o kompaniji.

On je u objavama tvrdio da su investicije u Teslu osigurane i da samo treba glasove dioničara da nastavi s radom, no to je ispalo netočno. Također je tvrdio da će dionice skočiti više od šest posto, no njihova cijena pala je čak 13 posto.

Musk će nastaviti svoj posao kao direktor kompanije, no ne može biti predsjednik uprave iduće tri godine. Također mora platiti 20 milijuna dolara nagodbe. Tvrtka Tesla platit će drugih 20 milijuna dolara, a dva direktora zamijenit će Muska, piše Daily Mail.

Elon Musk javno se potužio i na Komisiju za vrijednosnice i burzu Sjedinjenih Američkih Država (SEC) koja ga je i tužila.

- Ova neopravdana akcija SEC-a me rastužila i razočarala. Uvijek sam radio najbolje što sam mogao u interesu istine, transparentnosti i investicija. Integritet je najveća vrijednost u mom životu, a činjenice će pokazati da to nikad nisam kompromitirao - kazao je Musk.