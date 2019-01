Musk otkrio blještavu raketu koju grade za put prema Marsu

SpaceX je nedavno odlučio svojoj BFR raketi dati puno privlačnije ime Starship (Zvjezdani brod), a sada su i pri kraju s izradom prvog prototipa rakete koja bi trebala voziti ljude na putovanja do Mjeseca i Marsa, ali i na svemirske letove oko Zemlje.

Bit će to u konačnici moćnija raketa od trenutno najsnažnije Falcon Heavy, jer je dizajnirana da može ponijeti veći broj ljudi i sav teret koji im treba za takvu dugotrajnu misiju.

No raketa koju grade u Teksasu nije konačna verzija niti je u punoj veličini. Ovo je testna raketa za suborbitalne VTOL letove, odnosno raketa koja neće ići u svemir već će njome testirati sustave za lansiranje i vertikalno spuštanje. Nešto slično kao što su radili i sa Grashopper raketama prije ugradnje na Falcon9 koji je letio u svemir.

