Musk otkrio raketu kojom želi krenuti u osvajanje svemira

Starship će u konačnici moći prevoziti stotinu ljudi na međuplanetarnim letovima, a nova raketa koju je u subotu predstavio Elon Musk trebala bi pružiti pristupačan način za dopremanje velikih količina ljudi i opreme koja će biti potrebna da bi izgradili baze i gradove na Mjesecu i Marsu.

- Ovo će zvučati potpuno ludo, ali mislim da želimo doći u orbitu za manje od šest mjeseci - rekao je Elon Musk na predstavljanju nove verzije svoje sljedeće generacije raketa. Pojasnio je i ako će razvoj dizajna i proizvodnje biti eksponencijalan da je taj datum točan - s kojim mjesecom odstupanja. No, ako se znaju ranije Muskove najave, može se i na to gledati kao iznimno optimističan termin.

Dok je stajao uz prototip novog Starshipa, rekao je kako će upravo tom raketom u sljedećim mjesecima kontrolirano 'skočiti' do visine od 20 kilometara i potom sletjeti uspravno. Cilj koji slijedi iza toga je slanje prototipa u orbitu.

Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM

Musk je detaljnije govorio i o sljedećoj fazi razvoja za SpaceX, pa su tako naglasili kako će Starship biti 50 metara visoka letjelica promjera 9 metara. Jednom kad će biti spreman za letove u svemir, ta će raketa ponijeti teret od 150 tona, a lansirat će je na vrhu rakete Super Heavy, visine 68 metara. Tako bi ta raketa ukupno trebala biti visoka 118 metara, a ta grdosija imat će do 37 novih motora Raptor. Naime, Musk je naglasio kako je tu ključno 'do', jer će broj motora ovisiti o misiji, ali minimum će biti 24.

Foto: SpaceX

Starship will use in-space propellant transfer to enable the delivery of over 100t of useful mass to the surface of the Moon or Mars pic.twitter.com/pzCUebidZg