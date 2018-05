Musk protiv letećih auta: Mogli bi odrubiti glavu kao giljotina

Elon Musk je pokrenuo nekoliko kompanija fokusiranih na transport budućnosti - pa osim električnih automobila i raketa sada gradi i tunele, ali u njegovoj viziji prometa sutrašnjice nema mjesta za - leteće automobile.

Musk je na prošlotjednom predstavljanju planova kompanije The Boring Company rekao da misli kako leteći automobili nikako nisu dobra ideja jer bi mogli nekome odrubiti glavu, piše Cnet.

Foto: Airbus

- Posvuda bi letjele milijarde tih stvari i naravno da netko neće svoj auto odvesti na servis na vrijeme, otpast će mu ratkapa i postati nečija giljotina - izjavio je Musk i dodao da bi bili bučni kao uragan.

Iako nije baš ni jasno zašto bi leteći auti imali ratkape, kad vjerojatno ne bi imali ni kotače. No Musk je ovdje vjerojatno u pravu i svijet u kojem ćemo na posao dolaziti u letećem automobilu trenutno je teško zamisliv zbog sigurnosnih i tehničkih razloga, ali i cijene koju bi takva vozila imala.

