Na Fejsu vas dočekala poruka 'Di si, lutko?' i zid pun gluposti koje niste objavili? Niste jedini

U slučaju da niste primijetili, vaš Facebook feed može izgledati kao kaotična kombinacija memeova i čudnog zagonetnog jezika. Ne bojte se, jer svi drugi imaju isti problem.

U srijedu, rano ujutro, korisnici su iznenada iskusili priljev neželjene pošte na feedu vijesti. Bilo koja slavna osoba, bend ili iznimno popularna stranica koju prati vaš račun, a na čijoj stranici nešto objavite, prikazivati će se svakome tko prati istu osobu ili bend.

U biti, ako John Citizen iz Zapadne Sahare odluči objaviti na Facebook stranici Emme Watson: svi koji prate Watson to će vidjeti na svojem newsfeedu. Isto vrijedi i za Coldplaya, Nirvanu, Johna Cenu, Cristiana Ronalda i druge, piše We got this covered.

Korisnici su dakako odlučili iskoristiti situaciju pa sada sa nekoliko milijardi korisnika dijele misli koje baš i ne bi trebali javno te postavljaju uvredljive memove.

Ovo nije prvi veliki tehnološki kvar u mjesecu kolovozu, s Googleom koji se također iznenada srušio i izazvao priljev memeova. Google je uspio popraviti svoj problem u roku od 45 minuta, dok se čini da Facebook spava za volanom. Čini se da druga platforma društvenih medija Meta Grupe Instagram nema problema sa svojim newsfeedom, što sugerira da bi to mogao biti samo problem na Facebooku.

Moguće je da je netko uspješno hakirao Facebook i njegov algoritam.

Meta se tek treba javno oglasiti u vezi novonastalih problema.