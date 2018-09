Na New Linku najmoćnija agencija za nekretnine iz New Yorka

Zagreb, rujan 2018. – Reprezentativan poslovni prostor na Manhattanu, topli obiteljski stan u Brooklynu ili manja kuća za odmor na Staten Islandu, samo su djelić svakodnevnih upita s kojima se bave trgovci nekretninama na jednom od najvećih i najrazvijenijih tržišta u svijetu, onom u New Yorku. Kako je to prodavati ili kupovati stanove za neke od najzahtjevnijih klijenata na svijetu, s ugovorima koji ruše rekorde u broju nula za kvartove u toj metropoli, prenijet će zagrebačkoj publici stručnjaci iz Corcoran Grupe, na trećem izdanju New Link konferencije, 4. listopada u Zagrebu.

Cjelodnevno događanje ove godine, naime, prvi put put u Hrvatsku donosi primjere najboljih praksi iz SAD-a, poručuje Njuškalo kao organizator konferencije i vodeći domaći marketplace s najvećim brojem kupovina i prodaja u kategorije nekretnine u Hrvatskoj. Naime, Corcoran grupa je lider u New Yorku s godišnjom prodajom nekretnina u vrijednosti od 21 milijarde dolara i 700 milijuna dolara većom prodajom od prvog konkurenta.

- Da bi postao i ostao najbolji trgovac nekretninama moraš poznavati tržište, pratiti što se događa u industriji, među ključnim dionicima i konkurencijom, ali imati i snažnu osobnost, koja je agresivna i juri prema cilju, bez kočnica - tvrdi Brian Meier, osnivač i glavni direktor Meier tima u Corcoran Grupi koji je pomogao nekim od najpoznatijih glazbenih ili filmskih zvijezda, poput Danny DeVita, Carly Simon ili A$AP Rockya s nekretninskim željama u New Yorku. Oni i mnogi drugi obratili su se Corcoran Grupa koja njeguje pristup 'više od full service agencije za nekretnine' jer su zaposlenici s klijentom od prvog do zadnjeg dana, sve dok se ne usele, odnosno isele, pojašnjava taj predavač na New Linku zašto se nazivaju.

Meier, kao jedan od najpoznatijih i najboljih agenata u 'Velikoj jabuci', ujedno naglašava kako smatra da su društvene mreže, ponajprije Instagram, novi najveći kanal za komunikaciju s potencijalnim kupcima i prodavačima. Kako agent može postići najbolju cijenu nekretnine, Meier će dodatno pojasniti na konferenciji New Link, no kaže da im svakako ne idu na ruku raskošne zabave i zanimljive video snimke.

- Tržište u New Yorku je u padu, pa je najveća potražnja za manjim stanovima. S druge strane Atlantika pratimo pad vrijednosti nekretnina u Londonu i kupce koji s tog tržišta dolaze u New York. Dok istovremeno kupci iz Indije vide prilike u Londonu radi nižih cijena. Vrijednost funte i njezine fluktuacije u odnosu na dolar su za sada glavni razlog za dinamiku na tom tržištu – ističe Meier i dodaje kako renoviranje stanova u kombinaciji s odgovarajućom marketinškom platformom mogu pozitivno utjecati na cijenu nekretnine za prodaju.

Kada je riječ o trendovima, Meier smatra da sharing economy, odnosno ekonomija dijeljenja za sada nije bitno utjecala na tržište nekretnina u New Yorku, ali uz Block Chain tehnologiju zasigurno će utjecati na otvaranje grada prema svijetu.

New Link već treću godinu zaredom, kao jedno od najvećih regionalnih nekretninskih događaja, povezuje ključne igrače iz područja trgovanja nekretninama, arhitekture i urbanizma te povezanih gospodarskih grana, pa se s trendovima i promjenama koje donosi budućnost mogu upoznati prvi u regiji. Domaćin konferencijskog prostora ponovno će biti Muzej suvremene umjetnosti, a Njuškalo najavljuje da će se prvi put osvrnuti i na turizam u kontekstu nekretninskog tržišta.

Okupljeni će moći čuti i manje poznate faktore koji utječu na potražnju za nekretninama, koje su potrebe novih generacija koje se razlikuju od poznatih obrazaca u trgovini nekretninama, a govorit će se o i vezi između kulture življenja u gradovima i tržišta nekretnina u njima te filozofiji održivog načina života.