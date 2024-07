Na svemirskoj letjelici Starliner curi helij. Astronauti zapeli u svemiru već mjesec dana

Boeingova svemirska letjelica Starliner, koja je prije gotovo mjesec dana uz određene probleme uspjela pristati na Međunarodnu svemirsku postaju (ISS) i već se trebala vratiti na Zemlju, još uvijek se ne može odvojiti od ISS-a nakon što su otkrivena nova curenja helija na kapsuli kojoj je ovo bio prvi let s posadom.

Dvoje članova posade, astronauti Butch Wilmore i Suni Williams stigli su na ISS 6. lipnja i tamo su trebali ostati tjedan dana kako bi proveli medicinske i druge pokuse, no zapeli su na ISS-u već mjesec dana zbog više kvarova, uključujući i curenje helija na jednom od ventila, što je moglo dovesti u opasnost astronaute prilikom povratka na Zemlju.

Njihov povratak je odgađan više puta, 12. lipnja pa 18. lipnja, te 22. lipnja. Najnoviji tehnički problemi tako ponovo odgađaju povrata Wilmorea i Williams čija je misija pogođena nizom kvarova i problema. Nakon lansiranja iz svemirskog centra Cape Canaveral, na Floridi, Starliner je zbog problema s motorom uspio pristati u drugom pokušaju.

FILE PHOTO: A United Launch Alliance Atlas V rocket carrying two astronauts aboard Boeing's Starliner-1 Crew Flight Test (CFT) on Boeing's Starliner spacecraft, is launched, in Cape Canaveral, Florida | Foto: Joe Skipper

Nakon toga je uočeno curenje helija na više mjesta. Jedno je curenje uočeno prije samog lansiranja, ali je NASA procijenila da to ne predstavlja nikakvu opasnost za let. Sada se na Zemlji moraju obaviti testovi s identičnim motorima prije nego se letjelica odvoji od ISS-a koji kruži oko Zemlje na visini od oko 400 kilometara. NASA opetovano ističe da nitko nije zapeo u svemiru.

Starliner je djelomično obnovljiva letjelica koja se sastoji od tri metra visoke kapsule za posadu i servisnog modula. Za razliku od letjelice Crew Dragon, kompanije Elona Muska SpaceX, ne može pristati na vodu već samo na suho tlo.

FILE PHOTO: Boeing's Starliner-1 Crew Flight Test (CFT) mission on a United Launch Alliance Atlas V rocket to the International Space Station, in Cape Canavera | Foto: Joe Skipper

Prema specifikacijama letjelice, Starliner može ostati priključen na ISS maksimalno 45 dana, ali nije poznato što bi se s letjelicom dogodilo nakon tog vremena. Radi se o prvom testnom letu s posadom ovog 4,2 milijarde dolara vrijednog projekta NASA-e i Boeinga.

Svi ovi problemi ne ulijevaju povjerenje u Boeingovu kapsulu niti u cijelu misiju te stručnjaci tvrde da ih ne bi iznenadilo da netko u NASA-i već priprema SpaceX-ovu letjelicu za misiju spašavanja.