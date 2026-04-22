Najgore čuvana tajna: Ubisoft će u četvrtak otkriti detalje o obradi Assassin's Creed hita

Ubisoft je napokon potvrdio službeni datum predstavljanja dugoiščekivanog remakea igre Assassin’s Creed IV: Black Flag. Svjetska premijera projekta, nazvanog Assassin's Creed Black Flag Resynced, održat će se u četvrtak, 23. travnja, putem prijenosa uživo. Izdavač se i sam našalio na račun brojnih glasina, nazvavši nadolazeće predstavljanje otkrivanjem "najgore čuvane tajne u gamingu".

Trailer procurio samo nekoliko dana prije premijere

Iako su informacije o projektu curile mjesecima, ovo je prvi put da je u javnost dospio i stvarni video iz igre. Samo nekoliko dana prije zakazanog otkrivanja, na internetu se pojavio kratki isječak iz, kako se čini, službenog trailera, koji prikazuje pomorsku bitku. Obožavatelji su odmah usporedili nove scene s originalom iz 2013. godine i reakcije su većinom iznimno pozitivne.

U isječku se mogu vidjeti glavni junak Edward Kenway, legendarni pirat Crnobradi, kao i scene borbe na brodovima. Mnogi su pohvalili značajno poboljšane modele likova i osvjetljenje. "Dang, Edward zapravo izgleda kao u CGI trailerima", komentirao je jedan korisnik, dok su drugi istaknuli zanimljivu promjenu vizualnog stila. "Estetski, ovo je odmak od originala i više je u skladu s filmskim trailerima i crtežima iz igre, što je fascinantan izbor", stoji u jednom od komentara.

Što očekivati od svjetske premijere?

Svjetska premijera pod nazivom "Worldwide Reveal Showcase" bit će dostupna za gledanje u četvrtak, 23. travnja, u 18:00 sati po našem vremenu na službenim Ubisoftovim YouTube i Twitch kanalima. Da je projekt doista loše čuvana tajna, potvrdila je i još jedna neslužbena informacija. Jedan je streamer prerano objavio kako će gledatelji prijenosa putem Twitch Dropsa moći osvojiti unikatni pištolj Rufino za igru, što sugerira da će predstavljanje trajati barem dvadeset minuta.

Prema dosadašnjim izvješćima, Resynced neće biti tek jednostavno grafičko uljepšavanje. Očekuje se da će igra podržavati 4K rezoluciju i izvođenje u 60 sličica u sekundi, kao i potpuno besprijekoran prijelaz s broda na kopno. Također se navodi da će remake biti isključivo "solo piratska avantura", što upućuje na to da je multiplayer mod iz originala izbačen. Nagađa se i o uklanjanju dionica koje se odvijaju u modernom vremenu, ali i o dodavanju novog sadržaja koji bi trebao produbiti priču Edwarda Kenwaya. Povratak je potvrdio i glumac Matt Ryan, koji je posudio glas glavnom liku u originalnoj igri.

*uz korištenje AI-ja