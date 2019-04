Najjači gamer na Balkanu: Kad dobije gol, o glavu razbije jaje

Novi gaming medij, Lvl8., organizira natjecanje u Zagrebu - Gaming in the sky. Danas, 13. 4. na Jarunu će natjecatelji uz pomoć dizalice i posebnog stola igrati PUBG na otprilike 40 metara iznad zemlje. Besplatne karte za svoje mjesto za stolom možete osvojiti u nagradnim natječajima na Lvl8. YouTube kanalu.

Mudja ili Stefan Vukasanović (21) najpoznatiji je balkanski gamer na YouTubeu. Ima nešto manje od milijun i pol pretplatnika, na društvenim mrežama ga prati 650.000 ljudi, a gdje god da se pojavi, oblijeće ga vojska obožavatelja.

POGLEDAJTE VIDEO

Na najekstremnije hrvatsko natjecanje u videoigrama u zraku stigao i Mudja, najpoznatiji gamer na Balkanu Reporterka: Hana Krnić Posted by 24sata on Friday, April 12, 2019

Danas dolazi na zagrebački event Gaming in the sky u organizaciji platforme Lvl8., gdje se najjači youtuberi natječu se u igranju videoigara u zraku. U Zagrebu je već bio na raznim gamerskim ceremonijama, ali nikad na ovakvoj.

- Očekujem ludnicu, to će mi biti prvi put da sam iskusio nešto takvo i nadam se da će biti super - rekao je Mudja. Iako živi od gaminga na YouTubeu, to ne smatra poslom. Za njega je to hobi u kojem beskrajno uživa. Počeo je zarađivati prije četiri godine. Prva igrica koju je zaigrao bila je Super Mario, a za YouTube je počeo snimati prije šest godina. Voli igrati The Last Of Us i Uncharted te često snima sa svojim ocem.

- Moj najpoznatiji video je onaj gdje s ćaletom igram ‘PES’. Kad god netko od nas dvojice primi gol, mi si razbijemo jaje o glavu. Mislim da vam je ovaj opis dovoljan da shvatite zašto je najpopularniji - rekao je Mudja. Smatra da im je zajedničko snimanje videa bilo prirodno s obzirom na to da zajedno igraju videoigre još od Mudjina djetinjstva. Tvrdi i da mu zbog gaminga ne pati društveni život.

- Uklapam se svuda. Uvijek treba naći balans između gaminga i stvarnog života - rekao je. Nadimak Mudja dobio je po djedu, a onda ga odlučio koristiti i kao umjetničko ime. Kaže da nema toga o čemu bi mu bilo neugodno snimiti video pa stoga u igranje igara često doda i nešto novo, primjerice snima se kako jede limun. On je taj koji postavlja trendove na YouTubeu, ali smatra da gaming još nije dovoljno razvijen na našim prostorima.

- Jako je popularan, ali mislim da to ljudi još nisu ozbiljno shvatili. Nismo svjesni koliko je ta industrija jaka. To donosi zaradu - rekao je Stefan.