Najprodavanije igre u povijesti: Call of Duty preko 500 milijuna, ali jednu igru teško će dostići

Svijet videoigara neprestano raste, a neke igre i franšize ostavljaju neizbrisiv trag u povijesti pop kulture i industrije zabave. Dok novi naslovi redovito obaraju rekorde, određene franšize drže se na vrhu prodajnih ljestvica godinama, pa čak i desetljećima. Tako je uvjerljivo najprodavanija igra u povijesti Minecraft, koji se prodao u 300 milijuna kopija, dok je iza njega GTA 5 sa 205 milijuna kopija od izlaska, a prodaje se i danas dok se čeka izlazak šestice.

No, najprodavanije gaming franšize koje objedinjuju različite naslove i platforme pokazuju nešto drugačiju ljestvicu i puno veće brojeve. Activision je ovih dana potvrdio da je Call of Duty serijal prešao 500 milijuna prodanih kopija, što uključuje i najnoviju igru Black Ops 6. No, daleko je to od vjerojatno napoznatije igre globalno.

Mario

Foto: KIM KYUNG-HOON

Nintendoov legendarni lik Mario pojavio se 1981. godine, postavši zaštitno lice gaming svijeta. Franšiza, koja uključuje serijale kao što su Super Mario, Mario Kart i Mario Party, prodala je preko 879 milijuna kopija.

Mario je doslovno odgojio generacije igrača i uvukao milijune u svijet gaminga, a koliko je i dalje neumorno popularan svjedoči i prošlogodišnji film The Super Mario Bros. koji je globalno zaradio 1,36 milijardi dolara i samo je Barbie bila gledaniji naslov od njjega.

Call of Duty

Foto: Activision

Lansiran 2003., ovaj serijal FPS igara osvojio je tržište s preko 500 milijuna prodanih primjeraka. Svaki novi nastavak donosi adrenalinsku akciju i napete priče, privlačeći vojsku fanova diljem svijeta.

Call of Duty dominira žanrom pucačina i prepoznat je u Guinnessovoj knjizi rekorda kao najprodavaniji FPS serijal. Uz to, ovo je i najpopularnija gaming franšiza proizašla iz SAD-a.

Tetris

Foto: Dreamstime

Jednostavna, ali zarazna igra slaganja blokova stvorena je 1984. godine u SSSR-u, a njezin kreator bio je Aleksej Pažitnov. Priča o igri, koju možete pročitati u linku ispod, dobila je i svoju filmsku verziju, a legendarna igra i njene inačice prodali su se u više od 495 milijuna primjeraka.

Tetris je dostupan na gotovo svim platformama, a mobilne verzije postale su viralni hit.

Ovo je najprodavanija igra sovjetskog podrijetla i simbol jednostavnog, ali besprijekornog gameplaya.

Pokémon

Foto: SAIT SERKAN GURBUZ

S više od 480 milijuna prodaja, Pokémon je izrastao u jedan od najpoznatijih brendova u industriji zabave. Od igara do crtanih serija i karata, ova franšiza nudi prepoznatljive likove i avanture. Pokémon je sinonim za nostalgične avanture, a nova izdanja oduševljavaju i mlade i stare. Krenuo je kao igra za Game Boy, a Pokemono Go verzija izazvala je globalnu histeriju.

Grand Theft Auto

Foto: Rockstar Games

Rockstar Games je izdavač koji majstorski zna napraviti dugovječne igre, a GTA serijal nudi otvoreni svijet i slobodu akcije, s preko 430 milijuna prodanih igara na raznim platformama.

Grand Theft Auto V posebno je popularan, postavši druga najprodavanija igra svih vremena. Prvi naslov iz 1997. donio je vertikalni pogled na našu kriminalnu pustolovinu, trojka je stvari prebacila u 3D, a sljedeće godine, nakon razmaka od 12 godina trebao bi izaći GTA 6.

Minecraft

Foto: PROMO

Ova sandbox igra švedskog dizajnera Markusa Perssona prodala se u više od 350 milijuna primjeraka, postavši globalni fenomen. Minecraft i njegova blokovska grafika omogućuje igračima da stvaraju vlastiti svijet, potičući kreativnost. Danas je najprodavanija igra svih vremena i inspiracija mnogim kreativcima.

FIFA

Foto: EA Sports

Serijal nogometnih simulacija prodan je u preko 325 milijuna primjeraka i dominira tržištem sportskih igara. Svake godine donosi autentičan doživljaj nogometne igre, prilagođavajući se realnim sportskim trendovima. FIFA je bila nezaobilazna za ljubitelje nogometa i svjetski je standard u sportskim simulacijama. No, FIFA 23 je bio posljednji naslov u serijalu, a EA Sports je prošle godine lansirao EA Sports FC franšizu.

Wii Series

Foto: Nintendo

S prodajom od preko 215 milijuna, Wii Series uključuje inovativne igre kao što su Wii Sports, koje su redefinirale interaktivnu zabavu. Igre za Wii konzolu pojavile su se 2006. godine potiču kretanje i fizičku aktivnost. Ovaj serijal predstavlja Nintendovu predanost obiteljskom i prijateljskom igranju, a uključivao je Wii Sports, Sports Resort, Sports Club, Chess, Music, Fit.. i cijeli niz naslova pod istom kapom.

The Sims

Foto: EAGames

Serijal simulacija života The Sims prodao se u više od 200 milijuna kopija, a omogućuje igračima stvaranje i upravljanje virtualnim životima. Iza igre stoji studio Maxis i Electronic Arts, a njena popularnost traje već dva desetljeća. The Sims se ističe svojim fokusom na kreativnost i životne situacije. I dalje aktualan je naslov The Sims 4 koji se igra već 10 godina te je dobio niz nadogradnji i poboljšanja.

Assassin’s Creed

Foto: Ubisoft

Ova povijesna avantura s elementima stealth gameplaya prodana je u više od 200 milijuna primjeraka. Assassin’s Creed nudi uvjerljive priče smještene u povijesne događaje, čime se razlikuje od ostalih akcijskih igara. Ubisoftov serijal uživa vjernu bazu fanova diljem svijeta. Prva igra izašla je 2007. godine i smještena je uglavnom u vrijeme Trećeg križarskog rata, na kraju 12. stoljeća. Najnoviji naslov Shadows pak radnju seli u vrijeme samuraja i sengoku period japanske povijesti u 16. stoljeću.

LEGO

Foto: Playstation

LEGO je još jedan serijal koji je prodao 200 milijuna kopija igara. Ovdje se radi o brojnim Lego adaptacijama poznatih naslova poput Harryja Pottera, Batmana, Indiane Jonesa, Marvelovih naslova ili Star Warsa. Najnovija igra u LEGO svijetu je temeljena na Horizon serijalu, a zove se LEGO Horizon Adventures.

Među serijalima koji su se prodali u više od 100 milijuna kopija treba svakako istaknuti Final Fantasy (185), Sonic (166), Resident Evil (163), Legend of Zelda (153), Need For Speed (150), NBA 2K (148), Star Wars (131), Madden (130), eFootball - PES (100) i Tomb Raider (100).