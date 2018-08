Najvažnije vještine za najbolje plaćene poslove u budućnosti

Innovation Academy, poznata ljetna škola namijenjena učenicima srednjih škola koja se i ove godine održava u Zagrebu od 20.08. na Visokom učilištu Algebra, fokusira se na razvoj relevantnih vještina za tržište rada.

Stručni tim Innovation Academyja ističe da se kod mladih trenutno premalo razvija kreativnost, kritičko razmišljanje, rješavanje problema te rad u timu i vještine vođenja. Ipak, upravo te vještine će činiti glavnu razliku između ljudske i robotske radne snage te između zaposlenih i nezaposlenih u budućnosti.

Naplatni aparati koji mijenjaju radnu snagu na blagajnama, robotizirana skladišta, automatizirana priprema hrane, digitalizacija i automatizacija procesa unutar velikih kompanija samo su neki od primjera velikih promjena na tržištu radne snage koji se veđ događaju ili slijede u bliskoj budućnosti. Ubrzanim razvojem eksponencijalnih tehnologija i robotike veliki broj radnih mjesta u budućnosti bit će izgubljen, ali će isto tako veliki broj novih radnih mjesta biti stvoren.

Poslodavci sve češće od svojih zaposlenika očekuju visoku dozu kreativnosti, efikasno upravljanje vremenom, sposobnost rada u multinacionalnim i multikulturalnim timovima te efikasno rješavanje novih izazova koje moderno poslovanje donosi. Razumijevanje tehnologije te digitalnih procesa kao i poznavanje različitih digitalnih alata već su danas veoma bitni faktori u poslovanju, a u bliskoj budućnosti će postati još bitniji.

"Najplaćeniji poslovi budućnosti od zaposlenika će zahtijevati inovativnost i kreativnost te visoku sposobnost efikasnog rješavanja problema i kritičkog razmišljanja uz razvijene intrapersonalne i interpersonalne vještine. Također, potražnja za zaposlenicima na veoma dobro plaćenim poslovima povezanim s visokim tehnologijama, softverskim inženjerstvom te kreativnim industrijama dodatno će rasti na svjetskoj razini. Innovation Academy se kroz svoja četiri programa – Future Skills, Digital Skills, IT Genius i Soft Skills upravo fokusira na te vještine i industrije", ističu iz Innovation Academyja.

Prijave za Innovation Academy ljetnu školu otvorene su do 18.08. ili do popunjenja programa. IT Genius program je popunjen, a za ostala tri programa ostalo je još malo mjesta. Svog srednjoškolca možete prijaviti na: https://innovationacademy.huki.hr/



Tema: Bolje obrazovanje 2018.