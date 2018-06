Djevojčica na odvikavanju zbog videoigre: Nije išla ni na zahod

Djevojčica od devet godina završila je na odvikavanju od videoigre Fortnite.

Postala je toliko ovisna o igranju da je počela mokriti u gaćice, samo da se ne mora maknuti od ekrana. Kad joj je otac pokušao isključiti Xbox, djevojčica ga je udarila po licu.

Učenica osnovne škole postala je opsjednuta igrom pucačine, koja je u relativno kratko vrijeme postala izuzetno popularna. Od srpnja prošle godine, kada je lansirana, igru je skinulo više od 40 milijuna gamera.

Videoigru je igrala potajno, po cijele noći. Premorena od intenzivnog igranja, u školi je počela drijemati. Kada joj je otac pokušao oduzeti XboX, potpuno je izgubila živce.

- Kada smo joj dozvolili da se igra, nismo imali pojma da će to prerasti u ovisnost ili da bi igranje moglo imati utjecaja na njezino psihičko zdravlje - izjavila je majka djevojčice.

