Najveći transfer Nike Kovača: 'Za mene su platili 425.000 $'

Radim ono što volim i još zarađujem. Ali nije to tako lako kao što mnogi misle. Otkako sam počeo igrati, a to je bilo s nekih šest, sedam godina, nisam pauzirao niti jednu godinu. Svaki dan treniram, počeo sam iz gušta, a sad to radim profesionalno, ispričao nam je Nikola Niko Kovač (22) , gamer iz Bosne i Hercegovine čiji je transfer bio rekordan u svijetu gaminga. Njegov prelazak iz njemačke ekipe Mousesports početkom 2017. američki FaZe klan platio je 425.000 dolara.

Foto: HLTV.org

- To je kao u nogometu. Postoje skauti, primijetili su me i poslali ponudu. Prihvatio sam - ispričao nam je Kovač nakon transfera.

Kovač je jedan od najboljih igrača igre Counter Strike na svijetu. Inače to je druga igra po 'jačini' za turnire. Na prvom mjestu je Dota2, a igrači se u toj igri profesionalno natječu na turniru The International. U 2018. glavna nagrada na tom natjecanju iznosila je 25,5 milijuna dolara, što je oko 170 milijuna kuna.

Prema tome, najviše i zarađuju igrači koji igraju Dotu. Najplaćeniji igrač svijeta je Nijemac Kuro 'KuroKy' Takhasomi koji je na Dota 2 turnirima zaradio više od 3,5 milijuna dolara, a prate ga Jordanac Amer 'Miracle' Barqawi sa zaradom od 3,1 milijuna dolara te Amerikanac Saahil 'UNiVeRsE' Arora težak 2,9 milijuna dolara.

Hrvatski gameri igraju se svaki dan

Gaming industrija jedna je od najbrže rastućih u zabavnom sektoru, treća po redu po veličini, iza televizije i izdavaštva, a u 2017. godini težila je 108,9 milijardi dolara.

Gaming je dobio zamaha i u Hrvatskoj, iako ne postoji detaljno istraživanje, portal Netokracija je ispitao 500 'gamera' u Hrvatskoj 2018. godine i došao do podataka da prosječan hrvatski gamer ima između 19 i 25 godina. Većina ispitanih (70%) igra se svaki dan, a njih 11 % priznaje da svakog dana igra između 6 i 8 sati. Isto tako 70 posto kaže da redovito prati eSport turnire. A na turnirima nagradni fond svake godine sve više raste.

