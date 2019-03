Majka iz Hrvatske u šoku: 'Ti klinci zarađuju više od mene...'

Ovo je kao Hrvatska na svjetskom prvenstvu, Ence je bio totalni autsajder, a došli su do samog finala. Ne mogu vjerovati, govori mi uzbuđeno 14-godišnji sin kroz nabrijano navijanje gotovo 10.000 ljudi u prekrasnoj sportskoj dvorani Spodek u poljskim Katowicama. Astralis je ipak bio prejak za Ence koji su bili ljubimci publike od početka, no nijedan tim u svijetu zasad nema odgovor na sabranu i fokusiranu igru Danaca. Ogromni pokal, ali i brdo novca od nagrade (budžet je bio milijun dolara za natjecatelje) zasluženo je otišao u ruke petorice 20-godišnjaka...

Back to back Major championships and their third overall; congratulations to @astralisgg - winners of the @IEM Katowice Major! They win on Inferno 16:4 and take the series 2-0 over @ence. #ToTheStars #🏆🏆🏆 pic.twitter.com/L2A1zLljG9