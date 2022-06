Najviše se traže opće gimnazije: 'Sve više učenika želi školu koja ih priprema za fakultet'

Upisni trendovi u srednje škole nisu se osobito promijenili u odnosu na proteklih nekoliko godina. Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja o trenutačnim listama traženih srednjih škola - najtraženije su gimnazije, posebno opći smjer, a među strukovnim ekonomija i smjerovi računalstva te turizam i ugostiteljstvo.

Podaci od utorka, 28. lipnja, pokazuju kako su prve tri škole s najviše prijava na nacionalnoj razini po svim prioritetima (znači prema svih šest odabira učenika) VII. gimnazija, II. gimnazija i X. gimnazija Ivan Supek, u svima opći gimnazijski smjer.

S obzirom na to da se najviše učenika upisuje u zgrebačke škole, i ljestvica prvih najtraženijih "pokriva" zagrebačke škole. No podaci koje nam je proslijedilo ministarstvo, a koji se odnose posebno na Grad Zagreb, Splitsko-dalmatinsku, Primorsko-goransku, te Osječko-baranjsku županiju ukazuju na potpuno isti trend: Učenici masovno žele upisati opće gimnazijske smjerove, jezične, prirodoslovno-matematičke, a od strukovnih ekonomske (unatoč preporukama HZZ-a), te turizam i ugostiteljstvo.

Pritom broj prijavljenih učenika na najtraženije programe višestruko prelazi objavljene kvote. U zagrebačkoj VII. gimnaziji na 156 mjesta prijavilo se, zasad, 1325 učenika, u splitskoj IV. gimnaziji Marko Marulić na 144 mjesta prijavilo se 785 učenika, a u I. gimnaziji Osijek na 120 mjesta prijavilo se 687 učenika. U Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu, za smjer ekonomist na 240 mjesta prijavilo se 1120 učenika.

Treba istaknuti kako se radi o listama prema svim odabirima učenika koji mogu birati po šest programa, pa to donekle "napuhuje" sliku traženosti.

Kad se gledaju prvi odabiri učenika, najtraženije su četiri zagrebačke škole: XV. gimnazija (MIOC), za koju se i uz prijemni prijavilo više od 800 učenika, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Prirodoslovna škola "Vladimir Prelog" i Tehnička škola "Ruđer Bošković". Među prvih deset prema prvim odabirima su i Hotelijersko-turistička, Prva ekonomska, II. gimnazija, te I. tehnička škola Tesla, sve iz Zagreba, te splitske IV. gimnazija Marko Marulić i III. gimnazija.

U Splitu su među prvih deset i Graditeljsko-geodetska tehnička škola, s programom arhitektonski tehničar, te Zdravstvena škola s programom farmaceutski tehničar. Medicinska škola je među najtraženijima i u Rijeci te Osijeku. U tim gradovima među najtraženijima su i programi tehničara za računalstvo, te arhitektonskog tehničara.

Usporedbom s prošlogodišnjim podacima i trendovima, među najtraženijim zagrebačkim školama, primjerice, nije Škola primjenjene umjetnosti i dizajna, no trendovi su manje-više isti, gimnazije, te ekonomski smjerovi.

- Povećao se broj mjesta u općim gimnazijama, a ove je godine još više učenika prošlo s odličnim usspjehom, pa je i za očekivati je takav interes. Ne čudi ni uvjetno manji odabir škola koje su uvele prijemni ispit, jer se radi o njihovim ispitima, pa je to opet rizik kod upisa. No, sigurno je da na trenutne poretke najviše utječe činjenica da učenici mogu prijavljivati po šest smjerova, od kojih će upisati samo jedan, pa se umjetno povećava interes za pojedina mjesta. Stoga se do završetka upisa zapravo neće moći reći koje su škole najtraženije. Jedini zaključak koji se može izvući iz ovih podataka je da i dalje vlada interes za škole koje pripremaju učenike za fakultete, a ne daljnje tržište rada - komentirala je za 24sata Suzana Hitrec, predsjednica Udruge Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.

A na našu upit što napraviti ako učeniku nisu u sustavu još upisane sve ocjene u sustav e-Matice, iz Ministarstva poručuju kako je učenik "dužan žurno se obratiti svom razredniku koji je zadužen za navedeno". Podsjetimo, ove je godine uveden novi sustav e-upisa na koji su nam se požalili pojedini ravnatelji. Kako su nam kazali, još se ne vide ocjene, a time ni bodovi za sve učenike, što može biti problem kod izlaska na prijemne ispite. Iz CARNET-a koji vodi sustav upisa, poručili su kako se na prijemni može izaći bez obzira na bodovni prag. No iz Ministarstva ipak upućuju učenike da čim prije riješe to pitanje.

- Obavijest i uputa o tome dostupna je učenicima u sustavu, a također su istu obavijest dobili i putem viber kanala - ističu.