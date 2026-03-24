NASA gradi bazu na Mjesecu

NASA otkazuje planove za postavljanje svemirske stanice u Mjesečevoj orbiti te će umjesto toga upotrijebiti njezine dijelove za izgradnju baze vrijedne 20 milijarda dolara na površini Mjeseca u predstojećih sedam godina, rekao je u utorak njezin novi šef Jared Isaacman.

Isaacman, koji je prisegnuo na novoj dužnosti u agenciji u prosincu, objavio je to na otvorenju cjelodnevnog događaja u sjedištu NASA-e u Washingtonu, gdje je iznio i informacije o nizu promjena koje uvodi u vodeći lunarni program agencije Artemis.

- Ne bi trebalo nikoga iznenaditi jer zaustavljamo Gateway u njegovu sadašnjem obliku i fokusiramo se na infrastrukturu koja podupire održive operacije na površini Mjeseca - rekao je Isaacman prisutnima na događaju.

Stanica Lunar Gateway, uglavnom već izgrađena s izvođačima Northrop Grummanom i Vantorom, prije poznatim kao Maxar, trebala je postati svemirska stanica u Mjesečevoj orbiti. Prenamjena letjelice za bazu na površini Mjeseca nije jednostavna.

- Unatoč nekim vrlo stvarnim izazovima s hardverom i dizajnom, u mogućnosti smo prenamijeniti opremu i međunarodne partnerske obveze da bismo podržali površinske i ostale ciljeve programa - rekao je prisutnima.

Lunar Gateway je dizajniran tako da služi i kao istraživačka platforma i kao postaja za transfer koju bi astronauti koristili za ukrcaj u module za slijetanje na Mjesec prije spuštanja na njegovu površinu.

Promjene koje je Isaacman posljednjih tjedana uveo u vodeći američki program za slijetanje na Mjesec preoblikuju ugovore vrijedne milijarde dolara u sklopu programa agencije Artemis. To je poticaj za tvrtke da se pokušaju prilagoditi novonastaloj hitnoj situaciji u trenutku dok Kina napreduje prema vlastitu slijetanju na Mjesec 2030. godine.