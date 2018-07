Našli rješenje za bijele zube? 'Ova tvar ne uništava caklinu'

Novo istraživanje potencijalno je otkrilo novi postupak izbjeljivanja zubi bez oštećivanja cakline. U studiji koju je objavilo Američko kemijsko društvo navodi se da bi upotreba modificiranog oblika titanijevog dioksida moglo biti učinkovitija i sigurnija metoda izbjeljivanja zubiju, piše DailyMail.

U većini sredstava koja se danas koriste u tu svrhu glavni je sastojak hidrogen peroksid - isti spoj koji se koristi za izbjeljivanje kose.

Zubi s vremenom mijenjaju boju zbog mrlja od hrane i pića, a to se posebno odnosi na tekućine sa intenzivnim bojama poput crnog vina i kave. No tretmani hidrogen peroksidom mogu imati dugoročne posljedice za zdravlje zubiju, poput oštećene cakline i osjetljivosti zuba.

