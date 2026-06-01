Uber i izraelska AI tvrtka kreću s robotaksijima u Münchenu

Tvrtka za prijevoz putnika Uber i izraelska tvrtka za umjetnu inteligenciju Autobrains pokreću program robotaksija u Münchenu s flotom autonomnih automobila, objavile su tvrtke u ponedjeljak na tehnološkoj konferenciji GTC u tajvanskoj prijestolnici Taipeiju.

Automobili će voziti autonomijom 4. razine u kojoj nije potrebna pažnja vozača, što znači da putnici mogu spavati, raditi ili gledati filmove tijekom putovanja.

To omogućuje i da vozila budu bez konvencionalne kabine, budući da nije potrebna ljudska intervencija. Međutim, vozilo će se moći kretati samo unutar unaprijed definiranog područja - primjerice unutar središta Münchena ili na određenim dionicama autoceste.

Postojeće robotaksi usluge poput Googleove sestrinske tvrtke Waymo oslanjaju se na visoko prilagođene vozne parkove sa složenim nizovima senzora na krovu. Novi minhenski program umjesto toga uspostavlja takozvani "OEM-agnostički" model, što znači da se sustav može lako integrirati u postojeća serijska vozila širokog spektra proizvođača.

München služi kao europski testni laboratorij konzorcija. Izbor lokacije nije bio potaknut samo gustom urbanom infrastrukturom grada i blizinom vodećih proizvođača automobila, već primarno njemačkim pravnim okvirom. Njemačko zakonodavstvo o autonomnoj vožnji dopušta rad bez vozača pod određenim uvjetima unutar definiranih operativnih područja. Pokretanje komercijalne usluge podliježe regulatornim odobrenjima koja su još u postupku ishođenja.

Za Uber projekt u Münchenu predstavlja stratešku dvostruku igru. Div u sektoru mobilnosti već testira autonomnu vožnju u regiji s kineskim tehnološkim partnerom Momentom, a drugi projekt dodatno će proširiti njegovu prisutnost na europskom tržištu mobilnosti bez vozača.