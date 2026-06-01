Obavijesti

Tech

Komentari 0
BIT ĆE 4. RAZINE

Uber i izraelska AI tvrtka kreću s robotaksijima u Münchenu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Uber i izraelska AI tvrtka kreću s robotaksijima u Münchenu
Foto: Evan Garcia

Automobili će voziti autonomijom 4. razine u kojoj nije potrebna pažnja vozača, što znači da putnici mogu spavati, raditi ili gledati filmove tijekom putovanja.

Admiral

Tvrtka za prijevoz putnika Uber i izraelska tvrtka za umjetnu inteligenciju Autobrains pokreću program robotaksija u Münchenu s flotom autonomnih automobila, objavile su tvrtke u ponedjeljak na tehnološkoj konferenciji GTC u tajvanskoj prijestolnici Taipeiju.

Automobili će voziti autonomijom 4. razine u kojoj nije potrebna pažnja vozača, što znači da putnici mogu spavati, raditi ili gledati filmove tijekom putovanja.

DI SU ROBOTAKSIJI? Hoće li Rimac vratiti novac EU? Vlada tvrdi da zahtjeva nema! Stručnjak: 'To su sve lijepe želje'
Hoće li Rimac vratiti novac EU? Vlada tvrdi da zahtjeva nema! Stručnjak: 'To su sve lijepe želje'

To omogućuje i da vozila budu bez konvencionalne kabine, budući da nije potrebna ljudska intervencija. Međutim, vozilo će se moći kretati samo unutar unaprijed definiranog područja - primjerice unutar središta Münchena ili na određenim dionicama autoceste.

Postojeće robotaksi usluge poput Googleove sestrinske tvrtke Waymo oslanjaju se na visoko prilagođene vozne parkove sa složenim nizovima senzora na krovu. Novi minhenski program umjesto toga uspostavlja takozvani "OEM-agnostički" model, što znači da se sustav može lako integrirati u postojeća serijska vozila širokog spektra proizvođača.

A ŠTO SAD? Mate Rimac s robotaksijima je čak nekoliko puta probijao rok
Mate Rimac s robotaksijima je čak nekoliko puta probijao rok

München služi kao europski testni laboratorij konzorcija. Izbor lokacije nije bio potaknut samo gustom urbanom infrastrukturom grada i blizinom vodećih proizvođača automobila, već primarno njemačkim pravnim okvirom. Njemačko zakonodavstvo o autonomnoj vožnji dopušta rad bez vozača pod određenim uvjetima unutar definiranih operativnih područja. Pokretanje komercijalne usluge podliježe regulatornim odobrenjima koja su još u postupku ishođenja.

Za Uber projekt u Münchenu predstavlja stratešku dvostruku igru. Div u sektoru mobilnosti već testira autonomnu vožnju u regiji s kineskim tehnološkim partnerom Momentom, a drugi projekt dodatno će proširiti njegovu prisutnost na europskom tržištu mobilnosti bez vozača.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrvatska tvrtka uspješno je lansirala projekt u svemir! Evo o čemu je riječ i zašto je to važno
DETALJI MISIJE

Hrvatska tvrtka uspješno je lansirala projekt u svemir! Evo o čemu je riječ i zašto je to važno

Misija SubOrbital Express-5, sedamnaesta u nizu iz programa MASER koji je započeo 1987., ponijela je dvanaest naprednih znanstvenih projekata iz devet zemalja
'Tempirane bombe': Ovo su rabljeni SUV koje treba izbjeći
JEFTINI I NEPOUZDANI

'Tempirane bombe': Ovo su rabljeni SUV koje treba izbjeći

Istraživanja pouzdanosti, koja obuhvaćaju desetke tisuća vlasnika, otkrivaju koji su modeli najrizičniji i zašto je oprez pri kupnji ključan
Povoljni su, ali imaju veliki problem: Evo kako brzo kineski auti gube na svojoj vrijednosti
VELIKI UPITNIK IZNAD 'KINEZA'

Povoljni su, ali imaju veliki problem: Evo kako brzo kineski auti gube na svojoj vrijednosti

Kineski električni auti haraju EU tržištem, jeftiniji su i bolje opremljeni od europskih! No, prodaja rabljenih donosi glavobolje kupcima...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026