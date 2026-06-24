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Neuništiv: Mini prešao milijun KM s originalnim motorom

Piše Autostart,
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Neuništiv: Mini prešao milijun KM s originalnim motorom
Foto: MINI

Još impresivniji je podatak o potrošnji. Kirchoff tvrdi da je njegov Mini tijekom tog dugog razdoblja prosječno trošio samo 2,95 l/100 km

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Dok mnogi vlasnici već nakon 150.000 kilometara počinju razmišljati o zamjeni auta, Peter Kirchoff iz Njemačke svoj je Mini Cooper D tek dobro razradio. Njegov dizelski Mini treće generacije upravo je dosegnuo 1.000.000 kilometara, i to s originalnim motorom, bez velikih popravaka i bez ozbiljnih nesreća. Jubilej nije obilježen bilo gdje, nego u Oxfordu, u tvornici u kojoj je automobil i proizveden.

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