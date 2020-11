Nevjerojatni Bugatti Bolide s 1850 KS je brži i od Formule 1

S novim konceptnim automobilom Bugatti ruši sve granice. Juri brže od 500 km/h, a na stazi krug odveze brže od bolida Formule 1. Do 500 km/h ubrza za 20 sekundi!

<p>Novi Bugatti Bolide je najekstremniji model kojeg je ova tvrtka ikad proizvela. Radi se o konceptu, no potpuno funkcionalnom i u voznom stanju.</p><p>Bolide ima najsnažniji motor u povijesti Bugattija. V16 obujma osam litara u ovom autu razvija nevjerojatnih 1850 KS, a ta snaga pokreče samo 1240 kilograma. Iako Bugatti nije iznosio podatke o maksimalnoj brzini jasno je da ovako snažan auto bez problema može “debelo” probiti granicu od 500 km/h. Uostalom, Bugatti Chiron s 1600 KS već je pojurio 490 km/h.</p><p>No objavljeni su podaci o ubrzanjima koji oduzimaju dah. Za 2,2 sekunde je na 100 km/h, za 4,4 već na 200, za 7,4 na 300 km/h, za 12,1 sekundu juri 400 km/h a 500 km/h “uhvati” za 20,2 sekunde.</p><p>Bugatti se pohvalio da njihov automobil za krug u Le Mansu treba samo tri minute i sedam sekundi. To je deset sekundi brže od najbržih automobila koji se natječu u legendarnih 24sata Le Mansa. Krug na Nürburgringu Bolide obavi za 5:23 minuta. To je rezultat na razini rekorda staze kojeg je postigao eksperimentalni Porsche 919 Hybrid EVO. A iz toga da je taj Porsche na nekoliko staza postavio brža vremena od bolida Formule 1, proizlazi da je i Bugatti Bolide - brži od Formule 1.</p><p>Auto je ekstremno nizak, samo 995 milimetara što je oko 30 cm manje nego visina Chirona. Unatoč tome u autu mogu sjediti ljudi visoki dva metra. Mala visina doprinijela je smanjenju mase, no za to je Bugatti koristio još mnogo trikova. Unutrašnjost je spartanska, auto ima samo volan, instrumente i par tipki. Iznimno tanki materijali su djelomično preuzeti iz zrakoplova i raketa te izrađeni na 3D printeru, a svi spojevi i vijci su od titana. U Bugattiju se nisu izjasnili oko mogućnosti serijske proizvodnje. </p>