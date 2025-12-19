Nova FIFA dolazi na Netflix

FIFA i Netflix potvrdili su da rade na “novo osmišljenoj” nogometnoj simulaciji koja će biti dostupna Netflix pretplatnicima i trebala bi izaći u ljeto 2026., uz Svjetsko prvenstvo 2026.

Ono što je službeno da na projektu studio Delphi Interactive, a ideja je da se igra može igrati na televizoru tako da se mobitel koristi kao kontroler, uz igranje solo ili online. Drugim riječima, ne radi se o klasičnom scenariju gdje kupite igru na PS5 ili Xboxu i igrajte cijelu godinu, nego o Netflix Games modelu gdje vam je sadržaj dio pretplate.

Ono što zasad nije jasno, i gdje kreću nagađanja, su detalji koje igrači najviše pitaju: koliko će biti duboka, hoće li imati licencirane klubove i lige u mjeri na koju su ljudi navikli, kakav će biti gameplay i hoće li to biti više “brza i pristupačna FIFA za sve” ili nešto što cilja na ozbiljne fanove simulacije. FIFA i Netflix u najavi naglašavaju pristupačnost i ideju da “svatko može igrati”, što zvuči kao da će naglasak biti na jednostavnijem ulasku, a manje na hardcore opcijama koje inače traže vrijeme i živce.

Najvažnije za dosadašnje verzije igre je ovo: ovo ne mijenja činjenicu da EA i dalje gura svoju seriju koja se sada zove EA Sports FC, nakon što su se FIFA i EA razišli i “FIFA” ime prestalo biti dio EA igre. Reuters+1 Ako igrate EA Sports FC na konzolama ili PC-u, ništa vam se ne gasi preko noći, samo se na tržištu pojavljuje dodatna nogometna igra pod FIFA brendom, ali na drugoj platformi i s drugim pristupom.

Za cijene i kupce ovo može ispasti zanimljivo. Ako je igra stvarno uključena u pretplatu, dio ljudi koji povremeno igra nogometne igre mogao bi preskočiti kupnju pune igre i jednostavno igrati Netflix verziju kad im se igra. S druge strane, ako se pokaže da je Netflix FIFA više “casual”, onda će EA Sports FC i dalje ostati glavni izbor za one koji žele najbliže onome što se godinama zvalo “prava FIFA”.

U prijevodu, FIFA se vraća kao ime, ali ne vraća se na isti način. Službeno imamo partnerstvo, okvirni termin i ideju igranja preko Netflix Games, a sve ostalo, od licenci do kvalitete gameplaya, tek treba vidjeti kad pokažu prvi pravi gameplay i detalje.