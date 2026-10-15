Nijemci bi službene BMW-e i Audije mijenjali za kineske aute

Njemačke tvrtke sve su otvorenije mogućnosti da u svoje vozne parkove uključe automobile kineskih proizvođača. Prema anketi instituta Omniquest, koju je naručio pružatelj usluga upravljanja voznim parkovima MHC Mobility, 58 posto ispitanika iz tvrtki sa službenim vozilima moglo bi u iduće tri godine nabaviti kineske modele. Njih 25 posto tu mogućnost isključuje, a 17 posto još nije odlučilo. Najveći interes pokazuju zaposlenici koji sudjeluju u odabiru vozila. Među njima bi čak 79 posto moglo zamisliti kineski automobil kao službeno vozilo, a četvrtina već konkretno planira njegovu kupnju. Nasuprot tome, kineski model prihvatilo bi 34 posto ispitanika koji nemaju utjecaja na odluke o nabavi, piše Auto Bild.

Dob također utječe na stavove. Kineskim je modelima otvoreno 77 posto ispitanika u dobi od 30 do 39 godina, dok je među onima od 60 do 69 godina taj udio 42 posto. Kad je riječ o zamjeni marke poput BMW-a ili Audija vozilom BYD-a ili MG-a, 43 posto ispitanika ne bi imalo ništa protiv, pod uvjetom da je automobil dobar. Još 22 posto takvu bi promjenu smatralo zanimljivom. Ipak, prelazak na kineski automobil ne bi svima odgovarao. Za 22 posto ispitanika takvo bi vozilo predstavljalo korak unatrag, dok bi 13 posto zbog njega osjećalo nelagodu pred klijentima ili kolegama. Kao glavnu prednost kineskih automobila 29 posto navodi cijenu kupnje i troškove korištenja. Tehnologiju i opremu ističe 27 posto, a električna vozila i pripadajuće znanje proizvođača 19 posto ispitanika.

Niža cijena pritom mora biti osjetna: 32 posto ispitanika očekuje da kineski model bude jeftiniji od konkurencije za 10 do 20 posto, a 26 posto traži uštedu veću od 20 posto. Najveću zabrinutost izazivaju servisna i servisna mreža, koju navodi 26 posto ispitanika, političke neizvjesnosti poput mogućih carina s 22 posto te zaštita podataka i informatička sigurnost s 20 posto. Prema podacima tvrtke Dataforce, kineski proizvođači početkom 2026. imali su oko 1,4 posto njemačkog tržišta voznih parkova.

*uz korištenje AI-ja