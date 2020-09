Nijemci ne mogu bez Lade Nive pa će je sami opet proizvoditi

Lada se početkom ljeta potpuno povukla s europskog tržišta, no Nijemci će legendarnu Nivu opet moći kupiti jer će je proizvoditi njemačka tvrtka Partisan Motors

<p>Iako se u Hrvatskoj već godinama službeno ne prodaje, Lada je do početka ovog ljeta bila službeno prisutna na nekim tržištima EU. Najbolje im je išlo u Njemačkoj gdje su godišnje prodavali oko 2500 automobila. No u lipnju je sve to prekinuto, Ruska tvrtka AvtoVAZ koja proizvodi Ladu službeno je napustila tržišta EU. Učinili su to zbog nemogućnosti smanjenja prosječne emisije CO2 na 95 g/km koliko zahtijeva EU od 2021 godine. Ladin prosjek je mnogo bliže 150 g/km što bi značilo da bi u Europi po prodanom autu trebali plaćati oko 5000 eura kazne. Zbog toga bi cijene porasle za oko 5000 eura po jednom automobilu i Lada više ne bi bila konkurentna. </p><p>Ipak Lada će još neko vrijeme biti prisutna u Njemačkoj. za to je zaslužna njemačka tvrtka Partisan Motors čiji je osnivač rus <strong>Yuri Postnikov</strong>.<strong> </strong>Oni će povodom 50. godišnjice od osnivanja Lade napraviti specijalni model malo nespretnog naziva Lada 4x4 - Lada 50th Anniversary Limited Edition. Njemačka Tvrtka Partisan Motors proizvest će 50 primjeraka ovog auta, a cijena će iznositi 19.900 eura. </p><p>Specijalno izdanje legendane Nive još nije napravljeno pa postoji samo jedan crtež automobila (ostale slike u članku su slike aktualne ruske "Nive"). No zna se da će auto imati terenske gume, aluminijske naplatke, krovne nosače, specijalne pragove i odbojnike. Sjedala i mnogi detalji u unutrašnjosti biti će presvučeni kožom. </p><p>U tvrtki su svoju odluku objasnili ovim riječima: "Lada Niva je jednaki simbol tehnološkog napretka Sovjetskog Saveza kao što su to bili satelit Sputnik, svemirska postaja Mir, let <strong>Jurija Gagarina</strong> u Svemir ili prvi nuklearni ledolomac V. I. Lenjin. Niva je kulturno dobro."</p><p>Automobil će se proizvoditi u pogonima tvrtke u Magdeburgu. Lada je jedan od najdugovječnijih auta u povijesti. Proizvodi se od 1977., već 43 godine i od početka nije mnogo mijenjana. Već godinama se tehnoloških i sigurnosnih ograničenja (nema ESP i ima nula crash test zvjezdica) službeno ne prodaje u Hrvatskoj. Godine 2006. ime modela je iz Niva primijenjeno u Lada 4x4, no i dalje je poznatija kao Niva. </p>