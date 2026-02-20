Ovo su najbolje fotografije koje je snimio rover Perseverance
Perseverance je NASA-in rover koji već pet godina istražuje krater Jezero i traži tragove života, a usput nam šalje prizore koji često ostavljaju bez daha. U pet godina na Marsu poslao je golemu količinu fotografija, od širokih panorama do sitnih detalja stijena i prašine.
Dio tih kadrova svake se godine vrti po društvenim mrežama, a fanovi ih često dodatno “ispeglaju” u HDR-u ili slože tematske kolekcije. NASA usto ima i službeni ‘Image of the Week’ gdje publika glasa za najdraže snimke, a ovo su neke od najboljih i najznačajnijih. | Foto: NASA