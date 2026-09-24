Nissan Pixo se vratio nakon 13 godina: Koštat će 20.000 eura

Nissan se nakon mnogo godina vraća među najmanje i najjeftinije automobile na europskom tržištu. Novi Pixo potpuno je električni gradski automobil A-segmenta, smješten ispod nove Micre, a poznato ime vraća se nakon 13 godina. Iza svega se krije vrlo racionalan recept. Pixo je bliski tehnički rođak novog Renaulta Twingo E-Tech Electric, što Nissanu omogućuje da uz mnogo manje troškove razvoja dobije model koji mu je itekako nedostajao.



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