Njegovo je otkriće spasilo više života nego bilo koje drugo...

Don't think, try" (ne misli, pokušaj) - je izreka kojom se vodio liječnik Edward Jenner, rođen u gradiću Berkeleyu na današnji dan 1749. godine. Ovaj se liječnik koji je napustio London i veliku karijeru kirurga koja ga je tamo čekala kako bi se vratio u svoj rodni kraj smatra ocem imunologije. On je u medicinu uveo cjepivo za velike boginje (variola vera) te mnogi smatraju da je njegovo otkriće spasilo više života nego bilo koje drugo otkriće do sada.

Foto: wikipedia

U njegovo vrijeme, a riječ je o 18.stoljeću, velike boginje bile su vrlo opasna bolest. Naime, jedna od tri osoba koje su se zarazile umirale su od te bolesti, a osobe koje su preživjele obično su ostale teško narušenog zdravlja.

Tko preživi ostaje slijep ili unakažen

Velike boginje nisu štedjele nikoga. U 18. stoljeću je čak je pet vladajućih monarha umrlo od te bolesti. Francuski kralj Luj XV. umro je sa 64. godine od velikih boginja, a od iste bolesti umrla je i njegova majka. Ako bi tko i preživio velike boginje ostao bi ili slijep ili bi mu lice ostalo trajno unakaženo. Navodno je velika upotreba šminke u to doba bila posljedica potrebe da se sakriju ožiljci. Engleska kraljica Elizabeta ih je preboljela i do kraja života nanosila je ogromne količine šminke na lice.

Queen Elizabeth I contracted #smallpox in 1562 and would try to disguise the pockmarks with heavy makeup as an adult #histmed pic.twitter.com/vuhTuLUZVa — Past Medical History (@PastMedHistory) April 14, 2018

Jenner je opazio da osobe koje su u doticaju s kravama te se zaraze takozvanim kravljim boginjama ne dobivaju velike boginje. Kravlje boginje su uzrokovale samo blagu infekciju, no Jenner je pretpostavio da su osobe koje su oboljele od ove bolesti imune na velike boginje.

Foto: Wellcome Library, London

Svoju teoriju odlučio je testirati na dječaku Jamesu Phippsu (8), koji nikada nije imao kravlje niti velike boginje. Inokulirao je dječaka gnojem iz rana Sarahe Nelmes, koja je imala kravlje boginje. Dječak je dobio blagu groznicu i osjećao se slabo 10 dana nakon inokulacije, no nakon toga, nije imao nikakvih smetnji.

Britanska vlada: Besplatno cijepljenje za sve

Dva mjeseca kasnije, Jenner je dječaka zarazio velikim boginjama kako bi dokazao svoju teoriju. Dječak nije obolio. Jenneru je to bilo dovoljno da potvrdi svoju tezu te je nastavio s eksperimentima koji su se pokazali uspješnima. Četiri godine kasnije, britanska vlada je svima omogućila besplatno cijepljenje.

Važnost Jennerovog otkrića nije samo istrebljenje velikih boginja, za koje je Svjetska zdravstvena organizacija 1979. godine objavila da ih više nema u prirodi, nego i razvoj ideje cijepljenja kao zaštite od zaraznih bolesti.

today in 1979 #smallpox declared eradicated. Image is shocking isnt it? we don't see this anymore thanks to #vaccination. Let's not forget! pic.twitter.com/FJT8JAIpyl — Vytenis Andriukaitis (@V_Andriukaitis) December 9, 2016

Neki povjesničari medicine vjeruju da su velike boginje postojale već u petom stoljeću prije Krista. Drugi pak kažu da su porijeklom iz Indije, a iz Indije su prenesene najprije u Kinu. Velike su boginje, bilo indijskog, bilo kineskog porijekla, do Europe doputovale Putom svile. Već su 581. godine harale Europom jer je kršćanski svetac i povjesničar Grgur iz Toursa tada opisao epidemiju velikih boginja u Francuskoj.

Epidemija u Jugoslaviji 1972.

Od velikih boginja u proljeće 1972. u Jugoslaviji je službeno oboljelo 175 i umrlo 35 ljudi. Pogođena je bila beogradska bolnica, gdje se bolesnik, kosovski Albanac Ibrahim Hoti, prvo javio kad su mu se javili simptomi. Naime, on je otišao na hadžiluk u Meku odakle se vratio zaražen.

Vlasti su hitno proglasile izvanredno stanje, uvele prisilnu karantenu u cijeloj državi, strogo ograničivši kretanje svim svojim stanovnicima. Provedeno je masovno cijepljenje svih stanovnika, bez ikakvih iznimaka, a u pomoć su pozvali Svjetsku zdravstvenu organizaciju i svjetski poznatog epidemiologa Donalda Hendersona.U dva mjeseca je epidemija bila gotova.