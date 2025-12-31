Norveška vozi na Teslin pogon: Čak 98 posto novih automobila u toj zemlji sada je na struju

U studenome je u Norveškoj registrirano 19.899 novih osobnih automobila, čak 70,2% više nego u istom mjesecu lani, objavio je norveški OFV. Opplysningsrådet for veitrafikken U istom mjesecu udio potpuno električnih auta dosegnuo je 97,6%, dok je plug in hibrida bilo tek 0,8%, što znači da su plug in vozila ukupno bila na 98,4% udjela, prenosi CleanTechnica.

Drugim riječima, ostali pogoni su praktički nestali iz prodaje: dizelaši su u studenome bili na oko 0,7%, a benzinci na oko 0,1% udjela, uz malen udio klasičnih hibrida.

Još zanimljiviji je podatak o voznom parku. OFV navodi da su potpuno električni auti prvi put postali najzastupljeniji pogon u norveškoj floti osobnih vozila, minimalno ispred dizelaša: BEV 31,78% prema dizelu 31,76%. CleanTechnica To je simbolična, ali važna prekretnica jer pokazuje da se promjena više ne događa samo u salonima, nego i na cestama.

Lista najprodavanijih modela u studenome ima par fora detalja. Tesla Model Y je opet bio broj jedan, s 3.645 registracija, a odmah iza njega je Tesla Model 3 s 2.561. CleanTechnica ističe i da su ta dva Teslina modela sama napravila veći volumen nego sljedećih 12 modela zajedno, što je rijetko viđeno u bilo kojem tržištu.

Treće mjesto je uzeo Volkswagen ID.4 (848 registracija), ali je zanimljivo koliko je borba bila tijesna jer je Volvo EX40 imao 828, praktički “za dlaku” iza. U prijevodu, i dalje se vidi Teslina dominacija, ali i to da europski modeli drže snažnu poziciju u vrhu.

Međutim, u Norveškoj se očekuje i mali porezni zaokret. Od 1. siječnja dolaze stroža pravila oko PDV-a za skuplje električne aute iznad 300.000 norveških kruna, što je oko 25.300 eura, pa se očekuje da će dio kupnji biti “povučen” ranije, što je moglo malo utjecati na ove brojke, koje su svejedno impresivne.