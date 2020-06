Nova terenska Octavia nudit će se i bez pogona na sve kotače

Octavia Scout je 15 mm povišena u odnosu na klasičnu Octaviju, a nudit će se s benzinskim i dizelskim motorima snage 115 do 200 KS te s prednjim i s pogonom na sve kotače

<p>Škoda je predstavila treću generaciju modela Scout. Do sada je bila riječ o svojevrsnoj terenskoj Octaviji sa serijskim pogonom na sve kotače u kombinaciji s najsnažnijim motorima u ponudi. No od ove generacije Škoda je odlučila znatno proširiti ponudu. Scout će se tako nuditi u kombinaciji s gotovo svim motorima koji se ugrađuju u klasičnu Octaviju. Također, zbog toga što samo rijetki kupci biraju pogon an sve kotače Scout se po prvi puta nudi i s prednjim pogonom. Sve ovo trebalo bi znatno sniziti cijenu modela u uvelike povećati prodaju ovog crossovera. </p><p>Octavia Scout je nastala na osnovi karavanske verzije Octavie. U odnosu na nju je dodatno ušminkana i zaštićena plastičnim dodacima na donjem dijelu karoserije što joj daje grublji, terenski izgled. Također, u odnosu na klasičnu Octaviju Scout je 15 mm više udaljen od podloge i ima dodatno zaštićeno podvozje. Sve to autu omogućava osjetno bolje terenske sposobnosti. </p><p>Dizajn unutrašnjosti je identičan onom u klasičnoj Octaviji, a i ponuda prostora je ista. To znači obilje prostora na svim sjedalima i ogroman prtljažnik od 640 litara. Sve to čini Scout odličnim obiteljskim autom za one koji žive malo aktivnije i češće silaze s asfalta. </p><p>Ponuda motora je gotovo identična onoj u klasičnoj Octaviji. Njen vrh je novi dvolitreni TDI s 200 KS i 400 Nm koji svoju premijeru ima u ovom modelu. Ovo je najsnažniji dizel koji je ikad ugrađen u Octaviju. Osnovu predstavlja TDI snage 115 KS, a nudi se još jedn TDI sa 150 KS. Tu su i dva benzinca koji razvijaju 150 i 190 KS. Osnovi benzinac i dizelaš dolaze serijski s pogonom na prednje kotače, a snažniji modeli već u seriji imaju 4x4 pogon. Nova Octavija Scout bi u Hrvatsku trebala stići za nekoliko mjeseci, a cijena se još ne zna. </p>