Nova značajka Gmaila donosi pretraživanje mailova uz AI

Google je službeno izbacio Gmail Live iz beta faze i omogućio ga korisnicima koji plaćaju pretplatu na Google AI. Ova nova funkcionalnost donosi glasovno pretraživanje sandučića pomoću umjetne inteligencije, čime se drastično olakšava pronalazak važnih informacija unutar dugih i nepreglednih razgovora.

Razgovorno pretraživanje e-pošte

Nova značajka korisnicima omogućuje pretraživanje pristigle pošte korištenjem prirodnog jezika i razgovornih glasovnih naredbi. Sustav je sličan razgovorima uživo s chatbotom Gemini, ali je posebno prilagođen za popularne aplikacije. Prema navodima tehnološkog portala Engadget, opcija pomaže u pronalaženju detalja zakopanih u e-mailovima bez potrebe za ručnim listanjem beskrajnih nizova poruka.

Korisnici sada mogu postaviti konkretna pitanja svom sandučiću. Na primjer, mogu pitati kada je sljedeći školski događaj njihovog djeteta ili zatražiti broj izlaza za svoj let.

Funkcija je dostupna za pretplatnike na planove Google AI Plus, Pro i Ultra, dok je za poslovne korisnike Google Workspacea najavljena za skoru budućnost. Trenutno je ograničena na engleski jezik i ne može se koristiti u zemljama Europskog gospodarskog prostora. Međutim, ako se pokaže korisnom očejumeo da će kroz par mjeseci krenuti i širenje u Europu.

Oprez zbog mogućih pogrešaka

Iako inovacije znatno ubrzavaju produktivnost, stručnjaci pozivaju na oprez jer sažeci i pretraživanje generirani umjetnom inteligencijom nisu uvijek potpuno pouzdani. Nedavno istraživanje otkrilo je potencijalne probleme pri korištenju ovakvih alata za e-poštu.

U detaljnoj analizi 628 e-mailova, pokazalo se da umjetna inteligencija može pogrešno protumačiti ili čak potpuno izostaviti ključne informacije iz poruka. Rezultati su pokazali da je do jedan od tri sažetka sadržavao neku vrstu pogrešnog prikaza činjenica.

Zbog toga se korisnicima savjetuje pažljivo korištenje novih alata, osobito kada su u pitanju poslovne ili kritične informacije. Također, studija je otkrila da umjetna inteligencija pretežno izvlači podatke s početka e-maila.

Zato je preporuka da se najvažnije informacije u komunikaciji uvijek stave na sam početak poruke, kako bi ih modeli mogli što točnije detektirati i prenijeti korisniku. Ovaj tehnički detalj značajno utječe na kvalitetu odgovora koje sustav generira na postavljene upite.