YouTuber otkazao narudžbu LEGO seta Elona Muska: 'Nemoj dijeliti svoje podatke online'

Elon Musk našao se na meti kritika i ismijavanja nakon što je na društvenoj mreži X podijelio snimke zaslona svoje kupovine. Htio je pokazati kako njegov alat umjetne inteligencije samostalno kupuje igračke, ali je slučajno otkrio osjetljive podatke poput adrese i broja narudžbe.

Pokazivao mogućnosti sustava pa otkrio podatke

Musk je na platformi X objavio da je zatražio od svog sustava Grok da mu pronađe i kupi najzabavnije Lego Star Wars komplete za malu djecu. Objavio je snimke zaslona koje prikazuju potvrdu kupnje pet setova u ukupnom iznosu od 241,34 USD.

Međutim, slike su otkrile mnogo više od same igračke. Na snimkama su bili vidljivi broj narudžbe, adresa za dostavu u teksaškom gradu Austinu, adresa za naplatu te zadnje četiri znamenke njegove American Express kartice.

Korisnici društvenih mreža brzo su primijetili izložene informacije. Međunarodni kibernetički profil na mreži X oštro je kritizirao njegov potez ističući kako je milijarder uživo prenosio svoje osobne podatke pred 242 milijuna pratitelja.

Korisnik iskoristio broj narudžbe

Otkriveni detalji potaknuli su jednog korisnika na nesvakidašnji potez. YouTuber poznat pod imenom Enderman iskoristio je broj narudžbe vidljiv na Muskovoj objavi i kontaktirao korisničku podršku tvrtke Lego.

Prema objavljenim prepiskama, Enderman je od automatiziranog sustava korisničke podrške zatražio poništavanje narudžbe. Sustav je odgovorio da je zahtjev proslijeđen specijaliziranom timu na daljnju obradu.

​- Upravo sam ti otkazao narudžbu, ne dijelite svoje podatke na internetu - poručio je Enderman na društvenim mrežama.

Objava je brzo prikupila veliku pažnju, a mnogi su raspravljali o sigurnosti takvih alata. Pojavile su se i kritike zbog potencijalnih pravnih posljedica i igranja s tuđim kupovinama, pogotovo kada su u pitanju dječje igračke.

I just asked Grok @Bot to research the most fun Lego Star Wars kits for young kids and order them. As easy as that. https://t.co/5IKVoqvuhb — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2026

Musk odbacuje tvrdnje o otkazivanju

Milijarder nije dugo šutio na provokacije i pokušaje otkazivanja njegove kupovine. Musk je odgovorio izravno na objavu spomenutog korisnika i odbacio tvrdnje da je ostao bez svojih igračaka.

​- To nije moja adresa i narudžba nije otkazana - napisao je Musk.

Ubrzo je objavio i dodatno pojašnjenje oko adrese koja se mogla vidjeti na spornim snimkama zaslona. Istaknuo je da uopće ne živi na toj adresi i da je ta lokacija već ranije bila otkrivena u javnosti.

​- To je mjesto gdje moj sigurnosni tim prima poštu - objasnio je vlasnik platforme X.

Cijeli slučaj događa se u trenutku kada Musk aktivno promovira Grok kao alat za jednostavnu internetsku kupovinu. Čak je poticao korisnike da jednostavno fotografiraju svoju kreditnu karticu i prebace je u razgovor s umjetnom inteligencijom, usprkos upozorenjima vlastite tvrtke o dijeljenju osjetljivih podataka.