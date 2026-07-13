Oba modela tako pripadaju samom vrhu po sigurnosti, ali rezultati još jednom pokazuju koliko su kineski proizvođači brzo napredovali
EURO NCAP
Novi BMW je osvojio pet zvjezdica na testu sigurnosti ali kineski auto je bio još bolji
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BMW se pohvalio da je novi iX3 uspješno prošao dosad najzahtjevniji Euro NCAP sigurnosni test, no slavlje njemačke marke ipak je zasjenio jedan kineski električni automobil. Zeekr 7GT također je osvojio maksimalnih pet zvjezdica, ali je u većini ocjenjivanih kategorija ostvario bolji rezultat od BMW-a.
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