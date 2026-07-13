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EURO NCAP

Novi BMW je osvojio pet zvjezdica na testu sigurnosti ali kineski auto je bio još bolji

Piše Autostart,
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Novi BMW je osvojio pet zvjezdica na testu sigurnosti ali kineski auto je bio još bolji
Foto: EURO NCAP
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Oba modela tako pripadaju samom vrhu po sigurnosti, ali rezultati još jednom pokazuju koliko su kineski proizvođači brzo napredovali

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BMW se pohvalio da je novi iX3 uspješno prošao dosad najzahtjevniji Euro NCAP sigurnosni test, no slavlje njemačke marke ipak je zasjenio jedan kineski električni automobil. Zeekr 7GT također je osvojio maksimalnih pet zvjezdica, ali je u većini ocjenjivanih kategorija ostvario bolji rezultat od BMW-a.

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