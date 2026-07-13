Koncern zasad nije objavio službeni popis modela za odstrel, pa su konkretna imena još predmet nagađanja. Ipak, nekoliko je odlazaka već potvrđeno
REZANJE PONUDE
Ovo su modeli koje bi VW grupa mogla ukinuti idućih godina
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Grupa Volkswagen priprema jedno od najvećih pojednostavljenja ponude u svojoj povijesti. Do 2030. broj modela mogao bi biti smanjen za čak 50 posto, dok bi se broj motora, paketa opreme i pojedinačnih opcija trebao srezati do 75 posto. Cilj je smanjiti troškove razvoja i proizvodnje, ukloniti modele koji se međusobno preklapaju te ulaganja usmjeriti prema najprofitabilnijim segmentima i tehnologijama. Istodobno bi godišnji proizvodni kapacitet VW Grupe trebao pasti na oko devet milijuna automobila, tri milijuna manje od razine kojoj je Volkswagen težio prije pandemije.
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