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Ovo su modeli koje bi VW grupa mogla ukinuti idućih godina

Piše Autostart,
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Ovo su modeli koje bi VW grupa mogla ukinuti idućih godina
Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija
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Koncern zasad nije objavio službeni popis modela za odstrel, pa su konkretna imena još predmet nagađanja. Ipak, nekoliko je odlazaka već potvrđeno

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Grupa Volkswagen priprema jedno od najvećih pojednostavljenja ponude u svojoj povijesti. Do 2030. broj modela mogao bi biti smanjen za čak 50 posto, dok bi se broj motora, paketa opreme i pojedinačnih opcija trebao srezati do 75 posto. Cilj je smanjiti troškove razvoja i proizvodnje, ukloniti modele koji se međusobno preklapaju te ulaganja usmjeriti prema najprofitabilnijim segmentima i tehnologijama. Istodobno bi godišnji proizvodni kapacitet VW Grupe trebao pasti na oko devet milijuna automobila, tri milijuna manje od razine kojoj je Volkswagen težio prije pandemije.

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