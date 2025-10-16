Novi Honor Magic 8 Pro ima bateriju kao da je powerbank

Honor je u Kini službeno predstavio nove flagship modele Magic8 i Magic8 Pro, a globalna premijera očekuje se kasnije ove godine. Magic8 Pro donosi niz značajnih nadogradnji, uključujući AI tipku, Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset i jednu od najvećih baterija ikad ugrađenih u mainstream pametni telefon.

U kineskoj verziji, Magic8 Pro dolazi s impresivnom baterijom od 7200 mAh, dok će globalni model imati nešto manju, oko 7100 mAh, a europska verzija bi trebala imati 6270 mAh. U Kini podržava 120 W žično punjenje, dok će međunarodne verzije vjerojatno imati do 100 W punjenje i 80 W bežično punjenje pomoću Honorovog vlastitog punjača. Baterija koristi novu silicij-ugljik tehnologiju, koja omogućuje veći kapacitet u manjem prostoru i dugotrajniju autonomiju.

Foto: Honor

Prednju stranu krasi 6,71-inčni OLED LTPO zaslon s 120 Hz osvježenjem, rezolucijom 1256 x 2808 piksela i vršnom svjetlinom do 6000 nita. Za sigurnost su tu 3D ultrazvučni čitač otiska prsta i 3D dubinska kamera za prepoznavanje lica.

Na stražnjoj strani nalazi se trostruka kamera: glavni senzor od 50 MP (f/1.6, OIS), 200 MP telefoto kamera s 3.7x optičkim zumom i optičkom stabilizacijom te 50 MP ultraširoka kamera s kutem od 122 stupnja. Prednja kamera ima 50 MP, uz dodatni 3D senzor za dubinu.

Foto: Honor

Jedna od glavnih novosti je namjenska AI tipka, koja služi kao prečac za Honorov AI asistent Yoyo, ali se može i prilagoditi za druge funkcije, poput pokretanja kamere ili pristupa „Yoyo Memories“, pametnog prostora za pohranu datoteka i fotografija. Još nije poznato hoće li globalna verzija AI tipke biti povezana s Googleovim Gemini sustavom.

Magic8 Pro dostupan je u konfiguracijama 12 GB / 256 GB (oko 800 USD), 12 GB / 512 GB (oko 840 USD), 16 GB / 512 GB (oko 870 USD) i 16 GB / 1 TB (oko 940 USD). U ponudi su boje Sunrise Gold, Sky Cyan i Black, a uređaj nudi IP68 i IP69K otpornost na prašinu i vodu.

Honor je potvrdio da će Magic8 serija uskoro stići i na globalno tržište, uključujući europske modele s nešto manjim baterijama, ali istim premium dizajnom i naprednim AI mogućnostima.