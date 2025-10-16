Magic8 Pro donosi niz značajnih nadogradnji, uključujući AI tipku, Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset i jednu od najvećih baterija ikad ugrađenih u mainstream pametni telefon. Ovo je kineska
Novi Honor Magic 8 Pro ima bateriju kao da je powerbank
Honor je u Kini službeno predstavio nove flagship modele Magic8 i Magic8 Pro, a globalna premijera očekuje se kasnije ove godine. Magic8 Pro donosi niz značajnih nadogradnji, uključujući AI tipku, Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset i jednu od najvećih baterija ikad ugrađenih u mainstream pametni telefon.
U kineskoj verziji, Magic8 Pro dolazi s impresivnom baterijom od 7200 mAh, dok će globalni model imati nešto manju, oko 7100 mAh, a europska verzija bi trebala imati 6270 mAh. U Kini podržava 120 W žično punjenje, dok će međunarodne verzije vjerojatno imati do 100 W punjenje i 80 W bežično punjenje pomoću Honorovog vlastitog punjača. Baterija koristi novu silicij-ugljik tehnologiju, koja omogućuje veći kapacitet u manjem prostoru i dugotrajniju autonomiju.
Prednju stranu krasi 6,71-inčni OLED LTPO zaslon s 120 Hz osvježenjem, rezolucijom 1256 x 2808 piksela i vršnom svjetlinom do 6000 nita. Za sigurnost su tu 3D ultrazvučni čitač otiska prsta i 3D dubinska kamera za prepoznavanje lica.
Na stražnjoj strani nalazi se trostruka kamera: glavni senzor od 50 MP (f/1.6, OIS), 200 MP telefoto kamera s 3.7x optičkim zumom i optičkom stabilizacijom te 50 MP ultraširoka kamera s kutem od 122 stupnja. Prednja kamera ima 50 MP, uz dodatni 3D senzor za dubinu.
Jedna od glavnih novosti je namjenska AI tipka, koja služi kao prečac za Honorov AI asistent Yoyo, ali se može i prilagoditi za druge funkcije, poput pokretanja kamere ili pristupa „Yoyo Memories“, pametnog prostora za pohranu datoteka i fotografija. Još nije poznato hoće li globalna verzija AI tipke biti povezana s Googleovim Gemini sustavom.
Magic8 Pro dostupan je u konfiguracijama 12 GB / 256 GB (oko 800 USD), 12 GB / 512 GB (oko 840 USD), 16 GB / 512 GB (oko 870 USD) i 16 GB / 1 TB (oko 940 USD). U ponudi su boje Sunrise Gold, Sky Cyan i Black, a uređaj nudi IP68 i IP69K otpornost na prašinu i vodu.
Honor je potvrdio da će Magic8 serija uskoro stići i na globalno tržište, uključujući europske modele s nešto manjim baterijama, ali istim premium dizajnom i naprednim AI mogućnostima.
