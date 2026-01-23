Među drevnim blagom našli su metal koji nije s našeg planeta: 'Ovo je bilo vrednije i od zlata'

Usred gomile blještavih zlatnih predmeta iz brončanog doba, skrivenih više od tri tisućljeća, dva su korodirana i naizgled neugledna artefakta otkrila tajnu koja nadilazi granice našeg svijeta. Najnovija znanstvena analiza pokazala je da ovi predmeti nisu iskovani od zemaljskog metala, piše Science Alert.

Blago iz Villene, otkriveno slučajno u šljunčari na istoku Španjolske 1963. godine, smatra se jednim od najvažnijih prapovijesnih nalaza u Europi. Riznica se sastoji od 66 predmeta, uključujući pomno izrađene zdjele, boce i narukvice od čistog zlata, srebra i jantara. Ipak, od samog početka, dva su komada unosila nemir u arheološke krugove i prkosila jednostavnoj klasifikaciji.

Misterij "tamnog olovnog metala"

Kada je arheolog José María Soler García prvi put ugledao riznicu, uz gotovo deset kilograma zlata, primijetio je i prisutnost "tamnog olovnog metala". U svojim je bilješkama opisao kako je metal "na nekim područjima sjajan, ali prekriven oksidom željeznog izgleda koji je uglavnom napuknut". Radilo se o jednoj narukvici otvorenog C-oblika i maloj, šupljoj polukugli za koju se vjeruje da je služila kao ukrasni vrh žezla ili drške mača, prekrivenoj filigranskim zlatnim listićima. Prisutnost željeznih predmeta bila je zbunjujuća. Blago je datirano u kasno brončano doba, otprilike između 1400. i 1200. godine prije Krista, dok je doba obrade zemaljskog željeza na Iberijskom poluotoku započelo tek stoljećima kasnije, oko 850. godine prije Krista.

Ova kronološka zagonetka potaknula je desetljeća znanstvenih rasprava i nagađanja.

Dugo se sumnjalo da bi odgovor mogao ležati izvan Zemlje, no tek je moderna tehnologija pružila konačnu potvrdu.

Znanstvena potvrda izvanzemaljskog podrijetla

Tim istraživača predvođen Salvadorom Rovirom-Llorensom, bivšim voditeljem konzervacije u Nacionalnom arheološkom muzeju Španjolske, podvrgnuo je sporne predmete detaljnoj analizi. U studiji objavljenoj u časopisu 'Trabajos de Prehistoria', znanstvenici su koristili masenu spektrometriju kako bi utvrdili točan kemijski sastav metala. Rezultati su bili nedvosmisleni.

Analiza je otkrila da željezo u oba artefakta sadrži visok udio nikla, što je ključni pokazatelj meteorskog podrijetla. Željezo iskopano iz Zemljine kore ima vrlo nizak udio nikla, dok ono iz meteorita sadrži leguru željeza i nikla s udjelom nikla obično većim od pet posto.

Sastav metala iz Villene pokazao se usporedivim s globalnim sastavom poznatog meteorita Mundrabilla, koji je pao na Zemlju prije manje od milijun godina. Time su narukvica i ukrasni vrh žezla postali prvi potvrđeni predmeti izrađeni od meteorskog željeza pronađeni na Iberijskom poluotoku, što je otkriće koje mijenja naše razumijevanje tehnoloških dosega drevnih civilizacija.

Vrijednije od zlata

U vrijeme kada taljenje željezne rude još nije bilo poznato, jedini izvor ovog čvrstog metala bili su meteoriti koji su padali s neba. Zbog svoje iznimne rijetkosti i nebeskog porijekla, takvo je željezo bilo cjenjenije od zlata i smatralo se materijalom goleme simboličke i materijalne vrijednosti.

Posjedovanje predmeta od "nebeskog metala" bio je znak iznimnog prestiža, slično kao i slavni bodež pronađen u grobnici faraona Tutankamona, koji je također iskovan od meteorskog željeza.

Ignacio Montero Ruiz, jedan od autora studije i istraživač sa Španjolskog nacionalnog istraživačkog vijeća, u razgovoru za Smithsonian Magazine ističe važnost ovog materijala.

​- Željezo je bilo vrijedno poput zlata ili srebra, a u ovom slučaju korišteno je u ukrasne svrhe.

​- Ljudi koji su počeli raditi s meteorskim željezom, a kasnije i sa zemaljskim, morali su inovirati i razvijati nove tehnologije - dodaje Montero Ruiz, naglašavajući da je obrada željeza zahtijevala potpuno drugačije vještine od onih korištenih za zlato, srebro ili bakar.

Iako je sada potvrđeno porijeklo metala, mnoga pitanja ostaju otvorena. Ne zna se tko su bili vlasnici ovog nevjerojatnog blaga, iako se pretpostavlja da je pripadalo cijeloj zajednici, a ne pojedincu. Ostaje tajna tko su bili vješti majstori sposobni obraditi ovaj zahtjevan materijal i gdje su točno pronašli meteorit koji im je omogućio da stvore predmete neprocjenjive vrijednosti.

​- Ove dvije željezne rukotvorine imale su ogromnu vrijednost. Zbog toga su smatrane dostojnima da postanu dio ovog spektakularnog ansambla. Tko ih je izradio i odakle je ovaj materijal dobiven, pitanja su na koja tek treba odgovoriti - zaključuje Montero Ruiz.

