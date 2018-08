Novi teleskop ulovio signale iz svemira. Nitko ne zna odakle

Novi radio teleskop u Kanadi uhvatio je nepoznat signal iz dalekog svemira, poznat pod nazivom FRB (Brzi radio izboji).

Teleskop nazvan CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) smješten u Britanskoj Kolumbiji, 25. srpnja je po prvi puta uhvatio FRB signal frekvencije ispod 700 MHz i nazvao ga FRB 180725A.

Po definiciji FRB si radio emisije koje traju nekoliko milisekundi i dolaze iz nepoznatog izvora negdje iz svemira. Prvi put je zabilježen pred nekih desetak godina, što znači da je riječ o jednoj od novijih kozmičkih misterija, piše Cnet.

Prema nekim od objašnjenja za ove pojave, moguće je da se radi o izboju magnetara (neutronske zvijezde s vrlo jakim magnetskim poljem), eksplozijom crne rupe, ali neki kažu da je upravo to znak postojanja napredne vanzemaljske civilizacije.

