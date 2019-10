Novitet godine: Novi Golf imat će premijeru tek 24. listopada

Po prvim planovima aktualni VW Golf je trebao debitirati početkom ovog mjeseca na salonu IAA u Frankfurtu, no premijera je odgođena da Golf ne bi zasjenio novi električni VW ID.3. Sada je konačno došlo vrijeme za premijeru nove generacije najprodavanijeg europskog automobila u povijesti. Novi VW Golf će svjetlo dana ugledati na gala eventu u Wolfsburgu 24. listopada u 18 sati.

Novi Golf 'osmica' bit će predstavljen uz slogan 'Life Happens with a Golf' (Život se događa s Golfom). Iako je službeno objavljena samo jedna fotografija zakamufliranog Golfa, internet je prepun 'špijunskih fotografija' nove kompaktne zvijezde. Po njima je vidljivo da se dizajnerski Golf neće puno promijeniti, no najavljene su velike promjene ispod karoserije. Samo dva i pol tjedna nakon premijere Golfa (11. studenog) bit će predstavljena i nova Octavia, a uskoro nakon toga možemo očekivati i premijere novih Audija A3 i Seata Leona.