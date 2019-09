ID.3 je najveća prekretnica i nada u povijesti Volkswagena

Volkswagen vjeruje da će baš oni pokrenuti svjetsku električnu revoluciju i zato su među prvima prije četiri godine krenuli u projekt razvoja niza novih električnih modela. O tome koliko je njihov plan ambiciozan dovoljno govore brojke. Vjerovali ili ne Volkswagen planira na tržište u idućih deset godina staviti čak 70 novih električnih modela i prodati ukupno 22 milijuna električnih vozila. prava električna oluja a njen predvodnik i prvi model iz nove ID linije je kompaktni ID.3 koji je ovog tjedna predstavljen u Frankfurtu. Volkswagen je i sam utvrdio da je ovaj auto početak trećeg velikog poglavlja u povijesti tvrtke, nakon Bube i Golfa.



Foto: Volkswagen



Volkswagen je do sada imao potpuno električne modele, no iD.3 je nešto potpuno drugačije. Ovo je prvi Volkswagen koji je nastao na novoj MEB platformi namijenjenoj specijalno za električne aute na kojoj će nastati čitava plejada novih električnih ID modela, od malih gradskih do velikih SUV-ova. Novi ID. 3 mnogo je moćniji od dosadašnjih električnih Golfova i Up!-ova. Motor razvija 204 KS, a doseg s jednim punjenjem je obećavajući - do 550 kilometara po novom realnijem WLTP standardu. Doduše to je podatak za najskuplji ID.3 koji će imati veliku bateriju kapaciteta 77 kWh. Nudit će se i povoljniji modeli s manjim baterijama (58 i 45 kWh), ali i najmanji doseg ID.3 bit će vrlo solidnih 330 km. Volkswagen daje osam godina ili 160.000 km jamstva za bateriju.



Foto: Volkswagen



Dizajn ID.3 je vrlo osebujan. Volkswagen je htio izbjeći izgled tipičan za marku već krenuti u sasvim novom, modernom smjeru. ID. 3 izgleda netipično za jedan Volkswagen, a u priču o potpunom zaokretu i novom poglavlju tvrtke uklapa se i novi redizajnirani, jednostavniji logo tvrtke. Auto je velik otprilike poput aktualnog Golfa, dugačak je 426 cm, no unutrašnjost je mnogo prostranija nego u Golfu, a u prtljažnik stane vrlo dobrih 385 litara. Aerodinamika je s koeficijentom 0,267 odlična. Masa je prilično velika, tipično za električni auto. S najmanjom baterijom ID. 3 teži 1719 kilograma. Maksimalna brzina je ograničena na 160 km/h, a o ubrzanju za sada nema službenih podataka, no sigurno je da ID.3 do 100 km/h stiže za manje od osam sekundi.



Foto: Volkswagen



Prodaja bi trebala početi sredinom iduće godine, a kupci su već rezervirali svih 30.000 primjeraka iz prve serije 1ST. Cijena se još ne zna, no iz Volkswagena su otkrili da bi u njemačkoj osnovni model trebao stajati manje od 30.000 eura.