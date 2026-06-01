Nvidia predstavila 'superčip' za veliku AI revoluciju računala

U svojoj prepoznatljivoj crnoj kožnoj jakni, izvršni direktor Nvidije Jensen Huang stao je na pozornicu i najavio novu eru za računalnu industriju. Predstavljajući maleni čip, Huang je objavio početak tehnološke revolucije koja bi mogla iz temelja promijeniti način na koji koristimo laptope i stolna računala. Prema njegovim riječima, svjedočimo "novom početku za osobna računala".

Revolucija umjetne inteligencije u prijenosnicima

Na velikom predstavljanju na sajmu Computex 2026 u Taipeiju, jednom od najvećih svjetskih sajmova tehnologije, Huang je svijetu pokazao "RTX Spark Superchip", sustav na čipu (SoC) koji objedinjuje moćnu Blackwell RTX grafičku karticu i Grace procesor visokih performansi s dvadeset jezgri, razvijen u suradnji s MediaTekom. Cilj je, kako navode iz Nvidije, "ponovno izumiti računalo" za eru osobne umjetne inteligencije.

Iz tvrtke poručuju kako je čip dizajniran za kreatore, AI programere i gamere te donosi više od 30 godina Nvidijinih inovacija u tanke Windows laptope i mala, ultra-učinkovita stolna računala.

Prema specifikacijama, ovaj čip donosi nevjerojatnu jednu petaflop snage za AI izračune, omogućujući pokretanje naprednih "osobnih AI agenata" i velikih jezičnih modela izravno na uređaju, bez potrebe za stalnom vezom s oblakom. Uz to, podržavat će do 128 GB objedinjene memorije i obećava "cjelodnevno trajanje baterije", što ga čini, prema tvrdnjama tvrtke, "najučinkovitijim čipom za računala ikad napravljenim". Performanse u igrama usporedive su s onima prijenosne grafičke kartice RTX 5070, a na projektu su usko surađivali s Microsoftom kako bi osigurali nativno iskustvo na Windowsima. Veliki proizvođači poput Della, HP-a, Lenova i Asusa već su najavili uređaje s novom tehnologijom.

Skeptični komentari i neizbježno pitanje: 'Može li pokrenuti Crysis?'

Dok je najava izazvala veliko uzbuđenje u tehnološkom svijetu, reakcije online zajednice bile su šarolike i, očekivano, ispunjene humorom i zdravom dozom skepse. Uz poruke podrške, mnogi su se našalili na račun performansi.

Pojavila su se klasična gamerska pitanja koja prate svaku najavu novog hardvera, a među njima i legendarni internetski "meme": "Može li pokrenuti Crysis?". Taj upit postao je standardni test za svaki novi moćni komad tehnologije još od izlaska te grafički zahtjevne igre 2007. godine.

Bilo je i onih manje impresioniranih, koji smatraju da će Nvidia morati ispuniti svoja velika obećanja kako bi uvjerila najzahtjevnije korisnike. Neki su cinično primijetili kako se radi samo o naprednijim tehnologijama za generiranje sličica u igrama.

Najava iz Nvidije nije samo marketinški potez; ona signalizira jasan smjer u kojem se cjelokupna industrija kreće - prema dubokoj integraciji moćne umjetne inteligencije u uređaje koje svakodnevno koristimo. "RTX Spark Superchip" postavlja nova mjerila i izaziva konkurenciju. Iako je tek najavljen, već je postavio visoka očekivanja. Dok tehnološki entuzijasti s nestrpljenjem iščekuju prve laptope i računala s ovim čipom, zajednica gamera i kreatora pažljivo će pratiti hoće li nova tehnologija zaista donijeti obećanu revoluciju - i hoće li, na kraju krajeva, moći pokrenuti Crysis.

*uz korištenje AI-ja