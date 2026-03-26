Objavili hardverske zahtjeve za Forza Horizon 6, stiže i na PS5

Studio Playground Games objavio je potpune sistemske zahtjeve za PC verziju igre Forza Horizon 6, čiji se izlazak očekuje za manje od dva mjeseca. Slično kao i kod prethodnika, igrači će moći birati između nekoliko razina hardverskih specifikacija, od minimalnih pa sve do "Extreme RT" konfiguracije namijenjene najsnažnijim računalima.

Utrke ulicama Japana na svim platformama

Forza Horizon 6 vodit će igrače na ulice Japana, s fokusom na detaljno rekreiranom Tokiju i njegovoj okolici. Igra službeno izlazi 19. svibnja 2026. godine za PC i Xbox Series X/S konzole. Igrači koji kupe Premium izdanje moći će početi igrati četiri dana ranije, već od 15. svibnja. U velikom zaokretu za franšizu, Microsoft je potvrdio kako će igra kasnije tijekom 2026. godine biti objavljena i za PlayStation 5, nastavljajući tako svoju novu multiplatformsku strategiju.

Developeri su također potvrdili da je igra optimizirana za prijenosna računala poput Steam Decka i ROG Allyja te će podržavati sinkronizaciju napretka između svih platformi.

Detaljni sistemski zahtjevi za PC

Objavljeni zahtjevi pokazuju da je igra skalabilna i prilagođena širokom rasponu hardvera, od cjenovno pristupačnih konfiguracija do najmodernijih računala.

Minimalni zahtjevi za igranje

Kako bi se Forza Horizon 6 pokrenula u 1080p rezoluciji sa 60 sličica u sekundi na niskim postavkama, bit će potrebno računalo s procesorom Intel Core i5-8400 ili AMD Ryzen 5 1600. Što se tiče grafičkih kartica, traži se Nvidia GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 6500 XT ili Intel Arc A380. Potrebno je i 16 GB radne memorije, SSD za pohranu podataka te Windows 10 ili 11 u verziji 22H2 ili novijoj.

Preporučena konfiguracija za visoke detalje

Za ugodno igranje na visokim postavkama u 1440p rezoluciji pri 60 ili više sličica u sekundi, Playground Games preporučuje procesore Intel Core i5-12400F ili AMD Ryzen 5 5600X. Grafički zahtjevi rastu na Nvidiju GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT ili Intel Arc A580. Količina radne memorije ostaje 16 GB, a SSD je i dalje obavezan.

Ekstremne performanse za 4K igranje

Igrači koji ciljaju na igranje u 4K rezoluciji s više od 60 sličica u sekundi na "Extreme" postavkama trebat će znatno jači hardver. Prema službenoj objavi, potrebni su procesori Intel Core i7-12700K ili AMD Ryzen 7 7700X, grafička kartica Nvidia GeForce RTX 4070 Ti ili AMD Radeon RX 7900 XT te 24 GB RAM-a uz brzi NVMe SSD.

Postoji i posebna "Extreme RT" kategorija za one koji žele igrati s uključenim ray tracing efektima. Za to iskustvo bit će potrebne grafičke kartice nove generacije, poput Nvidije GeForce RTX 5070 Ti ili AMD Radeona RX 9070 XT, uz 32 GB radne memorije. Igra će podržavati napredne tehnologije poput Ray-Traced Global Illumination te najnovije verzije NVIDIA DLSS 5 i AMD FSR 4 sustava za poboljšanje performansi.